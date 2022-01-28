Финал Australian Open: во сколько начало матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года

28 января на Australian Open Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче. Партия длилась 2 часа 30 минут. Итоговый счет – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. В финале он встретится с Рафаэлем Надалем.

Сразу после победы над Циципасом Медведев сказал: «Снова буду играть с одним из величайших – и опять играть с кем-то, кто борется за 21-й «Шлем».

Матч состоится 30 января. Eurosport покажет его в прямом эфире. Прямая трансляция начнется в 11:30 по Москве.

Финал Australian Open: где смотреть матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года; во сколько прямая трансляция