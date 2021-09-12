Анастасия Павлюченкова и Софья Тартакова прокомментируют мужской финал US Open на «Матч ТВ»

12 сентября состоится мужской финал US Open, в котором встретятся Даниил Медведев и Новак Джокович. Важные новости по этому матчу:

Финал US Open: где смотреть матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года

Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года

Статистика личных встреч Медведева и Джоковича. Они сыграют в финале US Open

Медведев уже играл в финале US Open. Тогда провел пять сетов, но проиграл Надалю

Медведев на пути к финалу US Open проиграл один сет, Джокович – шесть

Встречу покажет «Матч ТВ». На канале ее прокомментируют первая ракетка России Анастасия Павлюченкова и журналистка Софьей Тартаковой.