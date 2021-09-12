Анастасия Павлюченкова
US Open
Медведев — Джокович
Новак Джокович
Даниил Медведев
Анастасия Павлюченкова и Софья Тартакова прокомментируют мужской финал US Open на «Матч ТВ»
2 часа назад
12 сентября состоится мужской финал US Open, в котором встретятся Даниил Медведев и Новак Джокович. Важные новости по этому матчу:
Финал US Open: где смотреть матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
Статистика личных встреч Медведева и Джоковича. Они сыграют в финале US Open
Медведев уже играл в финале US Open. Тогда провел пять сетов, но проиграл Надалю
Медведев на пути к финалу US Open проиграл один сет, Джокович – шесть
Встречу покажет «Матч ТВ». На канале ее прокомментируют первая ракетка России Анастасия Павлюченкова и журналистка Софьей Тартаковой.
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