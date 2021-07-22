Олимпиада-2020
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Жеребьевка в мужском теннисе на Олимпиаде-2020: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори и другие пары
28 минут назад
На Олимпиаде-2020 определены пары первого раунда теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Главные из них:
- Медведев – Бублик
- Рублев – Нисикори
- Карацев – Пол
- Хачанов – Нишиока
- Джокович – Делльен
- Циципас – Кольшрайбер
- Зверев – Йен-Сюнь Лу
- Маррей – Оже Альяссим
Теннисный турнир стартует 24 июля. Олимпиаду-2020 по разным причинам пропускают Федерер, Надаль и другие звезды. Финал одиночного разряда у мужчин состоится 1 августа в 06:00 по Москве.
Подробно о теннисном турнире можно прочитать в отдельном материале:
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
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