Жеребьевка в мужском теннисе на Олимпиаде-2020: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори и другие пары

На Олимпиаде-2020 определены пары первого раунда теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Главные из них:

Медведев – Бублик

Рублев – Нисикори

Карацев – Пол

Хачанов – Нишиока

Джокович – Делльен

Циципас – Кольшрайбер

Зверев – Йен-Сюнь Лу

Маррей – Оже Альяссим

Теннисный турнир стартует 24 июля. Олимпиаду-2020 по разным причинам пропускают Федерер, Надаль и другие звезды. Финал одиночного разряда у мужчин состоится 1 августа в 06:00 по Москве.

Подробно о теннисном турнире можно прочитать в отдельном материале:

Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть