Олимпиада-2020
Карен Хачанов
Новак Джокович
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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#Олимпиада-2020 #Новак Джокович #Даниил Медведев #Аслан Карацев #Карен Хачанов #Андрей Рублев

Жеребьевка в мужском теннисе на Олимпиаде-2020: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори и другие пары

28 минут назад

На Олимпиаде-2020 определены пары первого раунда теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Главные из них:

Теннисный турнир стартует 24 июля. Олимпиаду-2020 по разным причинам пропускают Федерер, Надаль и другие звезды. Финал одиночного разряда у мужчин состоится 1 августа в 06:00 по Москве.

Подробно о теннисном турнире можно прочитать в отдельном материале:

Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ATP Tour
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