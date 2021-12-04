Кубок Дэвиса
Даниил Медведев
Андрей Рублев
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#Кубок Дэвиса #Даниил Медведев #Андрей Рублев

Россия вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет против Хорватии. Она не выигрывала турнир с 2006 года

2 часа назад

Россия и Германия провели полуфинал Кубка Дэвиса-2021. Россия выиграла со счетом 2:0.

  • В первом матче Андрей Рублев в двух сетах победил Доминика Кепфера – 6:4, 6:0.
  • Во второй игре Даниил Медведев встретился с Яном-Леннардом Штруффом и выиграл в двух сетах – 6:4, 6:4.

В финале Россия сыграет против Хорватии, которая в полуфинале прошла Сербию 2:1. Матч пройдет 5 декабря.

Действующий победитель Кубка Дэвиса – Испания. Россия побеждала на турнире в 2002 и 2006 годах.

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Источник:
Гол
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