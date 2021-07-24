Медведев выиграл первый матч на Олимпиаде-2020 и вышел в 1/16 финала

Матч 1/32 финала теннисного турнира на Олимпиаде-2020 против Александра Бублика из Казахстана закончился после двух сетов – 6:4, 7:6.

В 1/16 финала Даниил Медведев сыграет против победителя пары Нагал (Индия) – Истомин (Узбекистан). Матчи 1/16 финала пройдут 26-27 июля.