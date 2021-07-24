Даниил Медведев
Теннис
Медведев выиграл первый матч на Олимпиаде-2020 и вышел в 1/16 финала
3 часа назад
Матч 1/32 финала теннисного турнира на Олимпиаде-2020 против Александра Бублика из Казахстана закончился после двух сетов – 6:4, 7:6.
В 1/16 финала Даниил Медведев сыграет против победителя пары Нагал (Индия) – Истомин (Узбекистан). Матчи 1/16 финала пройдут 26-27 июля.
- Медведев – второй номер в одиночном разряде. На турнире он посеян под вторым номером. Это его первая Олимпиада в карьере.
- Бублику 24 года. В одиночном разряде он доходил до третьего раунда на «Уимблдоне» и US Open.
- В мужском турнире Россию представляют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
- Финал теннисного турнира среди мужчин пройдет 1 августа.
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