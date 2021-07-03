Даниил Медведев
Уимблдон
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#Даниил Медведев #Уимблдон

Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в матче против Чилича и вышел в 1/8 финала «Уимблдона»

03 июля, 23:08

Счет – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

  • Даниил Медведев впервые дошел до 1/8 финала «Уимблдона». До этого не проходил дальше третьего круга.
  • Это первый раз в карьере, когда Медведев отыгрывался с 0:2 по сетам.
  • Марин Чилич – финалист «Уимблдона» 2017 года.
  • Соперник Медведева по 1/8 финала – поляк Хуберт Хуркач.

«Уимблдон» проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.

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Источник:
Гол.ру
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