Даниил Медведев
Уимблдон
Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в матче против Чилича и вышел в 1/8 финала «Уимблдона»
03 июля, 23:08
Счет – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.
- Даниил Медведев впервые дошел до 1/8 финала «Уимблдона». До этого не проходил дальше третьего круга.
- Это первый раз в карьере, когда Медведев отыгрывался с 0:2 по сетам.
- Марин Чилич – финалист «Уимблдона» 2017 года.
- Соперник Медведева по 1/8 финала – поляк Хуберт Хуркач.
«Уимблдон» проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.
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