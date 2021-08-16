Даниил Медведев
Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто – это его 12-й титул
5 часов назад
Даниил Медведев в финале «Мастерса» в Торонто победил Рейлли Опелку в двух сетах – 6:4, 6:3.
Это четвертая по счету победа в турнирах «Мастерс». Всего в карьере Медведева уже 12 выигранных турниров.
Главное соревнование из оставшихся в году – US Open, он продлится с 30 августа по 12 сентября. На нем не выступит Роджер Федерер из-за операции на колене.
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