Даниил Медведев
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#Даниил Медведев

Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто – это его 12-й титул

5 часов назад

Даниил Медведев в финале «Мастерса» в Торонто победил Рейлли Опелку в двух сетах – 6:4, 6:3.

Это четвертая по счету победа в турнирах «Мастерс». Всего в карьере Медведева уже 12 выигранных турниров.

Главное соревнование из оставшихся в году – US Open, он продлится с 30 августа по 12 сентября. На нем не выступит Роджер Федерер из-за операции на колене.

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