Australian Open в 2020-м: грязный воздух, скорбь по Кобе, еще – ранний вылет Серены и очередное чудо Федерера
Жуткие условия проведения
Матчи Australian Open-2020 были запланированы на период с 20 января по 2 февраля. Из-за австралийских пожаров и очень плохого воздуха проведение турнира было под вопросом. Несмотря на эти проблемы, организаторы не стадии переносить матчи квалификации на другие дни, всего лишь откладывали на некоторое время.
Теннисисты жаловались. Врачей вызывали Эжени Бушар и Бернард Томич, а Далила Якупович вообще отказалась играть дальше из-за проблем с дыханием. Позже она рассказала, что ей было очень страшно, и она рисковала потерять сознание.
Дальше в Австралии были град и дождь с грязью, сильный ветер, так что матчи все равно пришлось переносить. И все же турнир продолжился.
Серена вылетела в третьем круге от китаянки, которую легко обыгрывала раньше
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс стартовала с побед над 18-летней россиянкой Анастасией Потаповой и словачкой Тамарой Зиданшек. Но дальше был сенсационный вылет – Серену выбила китайская теннисистка Ван Цян.
Первый сет закончился победой Цян 6:4, во втором она была близка – 5:4, но Уильямс отыгралась. Все решил третий сет, где китаянка выиграла 7:5. «Нельзя так играть, как я сегодня. Это просто непрофессионально», – покритиковала себя Серена.
Первый раз они играли в четвертьфинале US Open, но тогда все закончилось гораздо быстрее – Уильямс отдала сопернице лишь один гейм (6:1, 6:0), а матч продолжался всего 44 минуты. Теперь Цян взяла впечатляющий реванш. «Если бы он видел, как я сегодня играла, то он бы мною гордился», – сказала она о своем бывшем тренере Питере Макнамаре, который умер от рака полгода назад.
В следующем круге Цян проиграла и до четвертьфинала не дошла.
Много скорби из-за смерти Кобе
Кобе Брайант разбился с дочерью на вертолете. В понедельник во всем мире был траур.
«Никогда не забуду твою щедрость, то время, которое ты мне уделил в один из самых сложных для меня периодов. Я вечно благодарна», – слова Марии Шараповой.
Новак Джокович вышел на игру 1/4 финала в куртке с надписью «КВ 8 24» в память о Кобе.
Ник Кириос вышел на разминку к игре 1/8 финала в майке «Лейкерс» с фамилией Брайанта.
Победа дуэта Гауфф-Макнелли, празднование в память о Кобе:
Наоми Осака написала длинное обращение. Она благодарила Кобе за скромность, вдохновение и заботу. «Спасибо, что ты был. Ты навсегда останешься моим старшим братом/наставником/вдохновением. Люблю тебя», – завершила письмо Осака.
Это лишь основные реакции. Акций было еще больше. Скорбили все.
Как там наши? Все кроме Павлюченковой вылетели до четвертьфинала
У мужчин Евгений Донской выбыл в первом раунде, за остальных россиян мы болели дольше. Карен Хачанов уступил Нику Кириосу в третьем раунде в безумно упорном матче, который длился 4,5 часа. Андрей Рублев в четвертом раунде проиграл трехсетовый матч немцу Александру Звереву.
На той же стадии, что Рублев, остановился и Даниил Медведев. В пяти сетах он уступил Станисласу Вавринке, которого обыгрывал недавно на US Open.
У женщин Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Виталия Дьяченко, Вероника Кудерметова и Мария Шарапова остановились в первом раунде. Анна Блинкова и Светлана Кузнецова уступили во втором. Екатерина Александрова проиграла в третьем.
Дальше всех прошла Анастасия Павлюченкова – это единственный представитель России в четвертьфиналах Australian Open. Соперница – испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, сыграют они 29 января в три часа ночи по Москве.
Федерер – супер. Он продолжает творить невероятное
В матчах первого и второго раундов Роджер Федерер был безупречен, а в третьем – рисковал вылететь от австралийца Джона Миллмана. На тай-брейке в пятом сете Федерер уступал 4:8, но выиграл 10:8.
Дальше – чудеса в четвертьфинале. Проигрывая 1:2 по сетам Теннису Сандгрену, Федерер уступал и в третьем. Ситуация была критической, но он отыграл семь (семь!) матчболов, из них – тройной на тай-брейке.
«Иногда нужно везение. Когда у соперника семь матчболов, ты ничего не контролируешь. Я не заслужил эту победу, но я выиграл и очень-очень рад», – сказал после матча теннисист. Еще в этом матче Федерер брал медицинский перерыв из-за болей в паху. Он не уверен, что это травма, и надеется, что в полуфинале дискомфорта не будет.
Кстати, о полуфинале. Впервые с 1977 года до этой стадии добрался такой возрастной теннисист, Федереру 38 лет. А тогда в полуфинале играл 42-летний Кен Роузуолл. Сейчас соперник Федерера определится в паре Джокович – Раонич.