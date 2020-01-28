Australian Open в 2020-м: грязный воздух, скорбь по Кобе, еще – ранний вылет Серены и очередное чудо Федерера

Жуткие условия проведения

Матчи Australian Open-2020 были запланированы на период с 20 января по 2 февраля. Из-за австралийских пожаров и очень плохого воздуха проведение турнира было под вопросом. Несмотря на эти проблемы, организаторы не стадии переносить матчи квалификации на другие дни, всего лишь откладывали на некоторое время.

Теннисисты жаловались. Врачей вызывали Эжени Бушар и Бернард Томич, а Далила Якупович вообще отказалась играть дальше из-за проблем с дыханием. Позже она рассказала, что ей было очень страшно, и она рисковала потерять сознание.