Эко-активисты прессуют Федерера. Они играли в теннис в банке и захватили твиттер призывами
Роджера Федерера критикуют экологические активисты. Причина – связь спортсмена с банком Credit Suisse. По мнению активистов, банк финансирует разработку новых месторождений нефти.
12 активистов устроили демонстрацию в одном из отделений Credit Suisse – светили плакатами и даже играли в теннис, надеясь привлечь внимание к тому, что с банком связан Федерер. На плакатах были надписи «Credit Suisse разрушает климат. Роджер, ты их поддерживаешь?».
Банк обязал их выплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Активисты проигнорировали требование. Твиттер 350.org Europe сообщил, что Credit Suisse потратил $57 миллиардов на разработку нефтяных месторождений. «Это что-то несовместимое с защитой климата. Роджер, ты их поддерживаешь?» – вопрос в твите. Известная активистка Грета Тунберг ретвитнула эту запись.
В твиттере в топе трендов находится хэштег #РоджерПроснись.
Credit Suisse выступил с официальным заявлением. Банк поддерживает цели Парижского соглашения об изменении климата и ограничивает разработку электростанций, работающих на угле. И заявил, что не потерпит незаконных атак на свои филиалы вне зависимости от мотивов нападающих.
Федерер также ответил на обвинения. «Как отец четверых детей и ярый сторонник всеобщего образования, я сильно уважаю движение в защиту климата и благодарю молодых активистов, мы обязаны их послушать. Сам я серьезно воспринимаю угрозы для окружающей среды, особенно приехав в Австралию, страдающую от пожаров.
Ценю тех, кто напоминает о моей ответственности как частного лица, как спортсмена и предпринимателя. Считаю своим долгом использовать свое привилегированное положение, чтобы обсудить эти важные вопросы с моими спонсорами».
Дальше каждый займется своим делом: Credit Suisse будет судиться с активистами из-за невыплаченного штрафа, а Федерер продолжит подготовку к Australian Open. 15 января он поучаствует в благотворительном матче вместе с Надалем, Сереной Уильямс и Ником Кириосом, все средства от которого будут направлены в фонд помощи жертвам австралийских пожаров.