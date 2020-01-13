Эко-активисты прессуют Федерера. Они играли в теннис в банке и захватили твиттер призывами

Федерер также ответил на обвинения. «Как отец четверых детей и ярый сторонник всеобщего образования, я сильно уважаю движение в защиту климата и благодарю молодых активистов, мы обязаны их послушать. Сам я серьезно воспринимаю угрозы для окружающей среды, особенно приехав в Австралию, страдающую от пожаров.

Ценю тех, кто напоминает о моей ответственности как частного лица, как спортсмена и предпринимателя. Считаю своим долгом использовать свое привилегированное положение, чтобы обсудить эти важные вопросы с моими спонсорами».

Дальше каждый займется своим делом: Credit Suisse будет судиться с активистами из-за невыплаченного штрафа, а Федерер продолжит подготовку к Australian Open. 15 января он поучаствует в благотворительном матче вместе с Надалем, Сереной Уильямс и Ником Кириосом, все средства от которого будут направлены в фонд помощи жертвам австралийских пожаров.