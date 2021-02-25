У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице
«Ливерпуль» снова в трауре. В феврале умерла мама Юргена Клоппа, в этом же месяце погиб отец Алиссона.
57-летний Жозе Беккер утонул в озере недалеко от города Ринкау-ду-Инферну. Озеро расположено недалеко от загородного дома, где проживал Беккер. O’Globo пишет, что он нырнул с дамбы и не выплыл. По данным ESPN, это случилось примерно в 17 часов, еще через семь было обнаружено его тело. Следов насилия нет.
Соболезнования Алиссону выразили «Флуминенсе» (там играет брат Алиссона) и «Интернасьонал» (бывший клуб обоих вратарей). Присоединился и «Сан-Паулу».
«У меня семья вратарей, – рассказывал в 2018 году Алиссон. – Отец играл в команде на работе, дед – в любительском футболе. Потом стал и брат, так что мне тоже понравилось».
«Когда мне было пять лет, мы с братом смотрели за игрой отца – вспоминал он. – Видели, насколько ему это нравилось. Честно говоря, он был немного сумасшедшим на поле. Прыгал головой вперед к ногам нападающего, чтобы поймать мяч. Мы оба восхищались им и унаследовали его стиль. Так ведь и происходит у детей – видишь, как отец что-то делает хорошо и думаешь: «Хочу быть таким, как он».
Теплые воспоминания связаны с ЧМ-1998, где сборная Бразилии победила в полуфинале Голландию по пенальти.
«Во время серии пенальти отец и дядя сходили с ума. Они не выдерживали давления. Не могли усидеть на месте. Когда Таффарел вытащил решающий пенальти, отец с воплями убежал из гостиной на кухню, а потом знаете, что он сделал?
Врезался лицом прямо в торт. И прибежал обратно с глазурью на лице и криками: «Мы идем в финал! Идем в финал!» Это была самая забавная картина из моего детства. Отец был сумасшедшим в хорошем смысле». В финале повторить не удалось – Бразилия проиграла Франции 0:3.
У Алиссона много фотографий с отцом.
«Мой друг, мой учитель. Научил меня всему, что я знаю, дал все, чтобы я достиг своих целей. Научил меня мечтать и мыслить масштабно. Спасибо за все, старик, люблю тебя», – так он поздравлял отца в инстаграме с днем рождения, но чаще делал это на День отца, который отмечается в Бразилии 8 августа.