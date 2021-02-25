У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице

«Ливерпуль» снова в трауре. В феврале умерла мама Юргена Клоппа, в этом же месяце погиб отец Алиссона.

57-летний Жозе Беккер утонул в озере недалеко от города Ринкау-ду-Инферну. Озеро расположено недалеко от загородного дома, где проживал Беккер. O’Globo пишет, что он нырнул с дамбы и не выплыл. По данным ESPN, это случилось примерно в 17 часов, еще через семь было обнаружено его тело. Следов насилия нет.

Соболезнования Алиссону выразили «Флуминенсе» (там играет брат Алиссона) и «Интернасьонал» (бывший клуб обоих вратарей). Присоединился и «Сан-Паулу».