Джеррард вернулся к «Ливерпулю» как соперник – и этого особо никто не заметил: от клуба никакой реакции, зато хоть фанаты похлопали

Главное событие вокруг матча «Ливерпуля» и «Астон Виллы» – возвращение Стивена Джеррарда на «Энфилд». В последний раз он там был еще как игрок «Ливерпуля» давно – в мае 2015 года. После Джеррард поиграл в МЛС, тренировал потом молодежку «Ливерпуля» и «Глазго Рейнджерс».

11 ноября Джеррард возглавил «Астон Виллу», и все пометили в календаре – ровно через месяц он приезжает на «Энфилд».

Перед матчем Джеррард говорил, что Клопп – фантастический тренер, которому он благодарен за возможность тренировать молодежку «Ливерпуля». И прокомментировал естественный шум вокруг своего возвращения:

«Я сдержал обещание не играть против «Ливерпуля», теперь я сюда возвращаюсь, понимая причину всех разговоров. Ситуация вызывает улыбку по нескольким причинам. Во-первых, у меня хорошие отношения со многими людьми в клубе. Я местный. Это команда, которую я поддерживал, когда рос, и всегда буду поддержать.

Но еще я улыбаюсь, потому что у меня есть шанс сразиться с хорошей командой, с хорошим тренером, попытаться выиграть матч. И это моя единственная цель. Весь шум – это для восторгов других людей».

На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам

Клопп же хвалил Джеррарда, отвечая на его возможное будущее в «Ливерпуле»:

«У Стиви сейчас все в порядке. Он очень молод как тренер. Я думаю, что он обязательно станет тренером «Ливерпуля». И это будет хорошо для всех. Он идет в правильном направлении».