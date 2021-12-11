Джеррард вернулся к «Ливерпулю» как соперник – и этого особо никто не заметил: от клуба никакой реакции, зато хоть фанаты похлопали
Главное событие вокруг матча «Ливерпуля» и «Астон Виллы» – возвращение Стивена Джеррарда на «Энфилд». В последний раз он там был еще как игрок «Ливерпуля» давно – в мае 2015 года. После Джеррард поиграл в МЛС, тренировал потом молодежку «Ливерпуля» и «Глазго Рейнджерс».
11 ноября Джеррард возглавил «Астон Виллу», и все пометили в календаре – ровно через месяц он приезжает на «Энфилд».
Перед матчем Джеррард говорил, что Клопп – фантастический тренер, которому он благодарен за возможность тренировать молодежку «Ливерпуля». И прокомментировал естественный шум вокруг своего возвращения:
«Я сдержал обещание не играть против «Ливерпуля», теперь я сюда возвращаюсь, понимая причину всех разговоров. Ситуация вызывает улыбку по нескольким причинам. Во-первых, у меня хорошие отношения со многими людьми в клубе. Я местный. Это команда, которую я поддерживал, когда рос, и всегда буду поддержать.
Но еще я улыбаюсь, потому что у меня есть шанс сразиться с хорошей командой, с хорошим тренером, попытаться выиграть матч. И это моя единственная цель. Весь шум – это для восторгов других людей».
На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
Клопп же хвалил Джеррарда, отвечая на его возможное будущее в «Ливерпуле»:
«У Стиви сейчас все в порядке. Он очень молод как тренер. Я думаю, что он обязательно станет тренером «Ливерпуля». И это будет хорошо для всех. Он идет в правильном направлении».
Перед матчем «Энфилд» тепло встретил Джеррарда и хлопал десять секунд. Он тоже поприветствовал фанатов.
Но большой шумихи вокруг возвращения Джеррарда оба клуба не создали.
«Ливерпуль» вспоминал, как играл с «Астон Виллой» в прошлом сезоне.
Показывал приезд команды на стадион.
И почтил память Рэя Кеннеди – футболиста, который выиграл с «Ливерпулем» пять чемпионств и Кубок УЕФА.
«Астон Вилла» тоже скромно напоминала о матче.
Но зато умиляются в соцсетях фанаты и другие медиа. В шутку пишут, что он чуть не начал петь гимн «Ливерпуля».
Раньше «You’ll Never Walk Alone» пели в память о погибших на войне. Потом – мюзикл, Синатра, Рэй Чарльз. Сейчас – это гимн «Ливерпуля»
А как сам матч? Скучновато. 0:0 в первом тайме. И единственный гол от Салаха во втором.
Пока мы так и не увидели, как Джеррард реагирует на голы «Ливерпуля», когда он сам против «Ливерпуля».