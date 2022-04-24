Главный сайт мира про шахматы больше недоступен в России – платформа с 20 млн пользователей, которую создатели называют соцсетью для игроков
24 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com. Это сайт, в котором могут играть пользователи со всего мира, вести общение по теме шахмат. Создатели сайта характеризовали его как крупнейшую в мире шахматную социальную сеть.
Что известно о блокировке сайта
«Роскомсвобода» – организация, которая ведет деятельность в области защиты цифровых прав и расширения цифровых возможностей. Она продвигает идеи приватности в интернете. Также сайт делает выгрузку из реестра запрещенной информации. Вот что говорит источник о блокировке Chess.com:
- Ограничение к сайту началось в субботу, 23 апреля;
- Изначально Роскомнадзор ограничил доступ к двум страницам сайта;
- Chess.com использует сетевой протокол https, поэтому сайт недоступен на территории всей России.
16 апреля сайт заменил всем пользователем из России триколор на сине-голубые флаги. Администрация заявила, что исключила блокировку всех пользователей с территории РФ и Белоруссии, но отказывается принимать оплату за подписку на платные услуги. Кроме того, она забанила пользователей, которые попали под санкции – это касается и Сергея Карякина.
Председатель комитета Государственной Думе по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался после блокировки chess.com:
«Я очень сожалею, для многих спортсменов и любителей шахмат это один из любимых и интересных порталов, но надо жить по российским законам. Я надеюсь, что под нажимом наших авторитетных спортсменов все-таки chess.com одумаются и примут правильное решение. Россия – одна из шахматных держав мира. Надо продолжать с chess.com взаимоотношения, вернуться им никто не помешает, надо им только переосмыслить задачи».
Почему chess.com очень важен
20 февраля 2022 года сайт chess.com объявил, что у него 20 млн зарегистрированных пользователей. Сделано это было в материале «Сколько всего шахматистов мире». По оценкам сайта, всего в мире 200-300 млн людей играют в шахматы (оценка Международной Федерации шахмат, хотя сам сайт говорит про миллиард). То есть на chess.com зарегистрирована десятая часть от этого числа.
Сейчас это не только место для общения любителей игры, но и ресурс, где:
- Есть главные новости о шахматах;
- Можно научиться самому играть в шахматы;
- Заработать деньги на турнирах.
Что касается последнего пункта, то chess.com регулярно проводит турниры с большим призовым фондом. Один такой состоится 1 мая в Торонто, и его призовой фонд достигает отметки в 1 млн долларов.
Кроме того, сайт транслирует главные шахматные ивенты. Например, финал чемпионата мира по шахматам 2021 года, в котором Магнус Карлсен победил Яна Непомнящего, собрал 25 млн просмотров.