Главный сайт мира про шахматы больше недоступен в России – платформа с 20 млн пользователей, которую создатели называют соцсетью для игроков

Что известно о блокировке сайта

«Роскомсвобода» – организация, которая ведет деятельность в области защиты цифровых прав и расширения цифровых возможностей. Она продвигает идеи приватности в интернете. Также сайт делает выгрузку из реестра запрещенной информации. Вот что говорит источник о блокировке Chess.com:

Ограничение к сайту началось в субботу, 23 апреля;

Изначально Роскомнадзор ограничил доступ к двум страницам сайта;

Chess.com использует сетевой протокол https, поэтому сайт недоступен на территории всей России.

16 апреля сайт заменил всем пользователем из России триколор на сине-голубые флаги. Администрация заявила, что исключила блокировку всех пользователей с территории РФ и Белоруссии, но отказывается принимать оплату за подписку на платные услуги. Кроме того, она забанила пользователей, которые попали под санкции – это касается и Сергея Карякина.

Председатель комитета Государственной Думе по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался после блокировки chess.com:

«Я очень сожалею, для многих спортсменов и любителей шахмат это один из любимых и интересных порталов, но надо жить по российским законам. Я надеюсь, что под нажимом наших авторитетных спортсменов все-таки chess.com одумаются и примут правильное решение. Россия – одна из шахматных держав мира. Надо продолжать с chess.com взаимоотношения, вернуться им никто не помешает, надо им только переосмыслить задачи».