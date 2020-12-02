Шахматы
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Ход Королевы
После выхода «Хода королевы» интерес к шахматам в России поднялся выше, чем за весь прошлый год
02 декабря, 14:40
Сервис объявлений «Авито» рассказал, что в России стали очень популярны шахматы. Вот характерные цифры:
- За месяц спрос на шахматные доски вырос на 30%. А, например, в Екатеринбурге – почти на 50%.
- Цена шахматных досок из-за спроса выросла на 10% (средняя цена – 2200 рублей).
- Увеличился спрос и на шахматных репетиторов. В Москве на 50% чаще обычного ищут шахматные уроки.
Шахматы сейчас набрали популярность во всем мире. Причина – мини-сериал Netflix «Ход королевы» (The Queen’s Gambit) о девочке-вундеркинде, которая становится мировым гроссмейстером.
На «Кинопоиске» у него оценка 8,5. А на Netflix «Ход королевы» побил рекорд среди мини-сериалов – за месяц после выхода его посмотрели 62 миллиона пользователей.
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