Участнику Кубка мира по шахматам пришел положительный тест на ковид во время партии. Его объявили проигравшим

Партию между индонезийцем Мегаранто Сусанто и американцем Фабиано Каруана досрочно прекратили. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус у Сусанто.

Результаты анализов пришли во время партии. Обоих участников матча вывели из игровой зоны и поместили на карантин.

Сусанто объявили проигравшим. Продолжит ли его соперник участие на турнира, пока непонятно. Он сдаст дополнительные тесты на ковид.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объяснила, что Сусанто сдавал тесты перед поездкой на Кубок мира и во время него: 10, 11 и 14 июля. Три теста были отрицательными, последний оказался положительным.

ФИДЕ ожидала анализы от медиков до начала матча, но получила их позже. Почему это произошло, неизвестно. Организация заверила, что «расследует» причины.

По правилам ФИДЕ запрещено раскрывать имена спортсменов, сдавший положительные тесты. Но из твита Каруана следует, что коронавирус был у его соперника.