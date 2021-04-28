Польская спортсменка убрала флаг Польши на ЧМ по шашкам в знак солидарности с россиянкой. Русский флаг был убран из-за WADA

После игры он пояснил, что убрать флаг порекомендовал человек от имени главы WADA Витольда Баньки. Если бы он этого не сделал, то Всемирная организация шашек была бы исключена из WADA.

Позже президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за этот инцидент.

В знак солидарности Садовская позже убрала со стола польский флаг. «Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась», – сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.