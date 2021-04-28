Польская спортсменка убрала флаг Польши на ЧМ по шашкам в знак солидарности с россиянкой. Русский флаг был убран из-за WADA
В Польше проходит финал чемпионата мира по шашкам. Встречаются польская спортсменка Наталья Садовская и россиянка Тамара Тансыккужина.
Во время матча один из организаторов турнира Яцек Павлицкий убрал российский флаг и отклеил стикер с его изображением.
После игры он пояснил, что убрать флаг порекомендовал человек от имени главы WADA Витольда Баньки. Если бы он этого не сделал, то Всемирная организация шашек была бы исключена из WADA.
Позже президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за этот инцидент.
В знак солидарности Садовская позже убрала со стола польский флаг. «Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась», – сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.
По правилам финал состоит из девяти раундов, в каждом из которых разыгрывается 12 очков. Игра идет до 54 очков. Садовская пока выигрывает 32:16. Финал проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая.