Нона Гаприндашвили

Дата рождения
3 мая 1941 г.
Достижения
Пятая в истории шахмат чемпионка мира
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Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск к Netflix из-за «Хода королевы». В сериале сказано, что она не играла против мужчин
#Нона Гаприндашвили
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