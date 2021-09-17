Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск к Netflix из-за «Хода королевы». В сериале сказано, что она не играла против мужчин
Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix. Она потребовала 5 миллионов долларов из-за «клеветы» в сериале «Ход королевы».
- Действие финальной серии проходит в 1968 году. В нем главная героиня Бен Хармон проводит поединок в Москве против соперника-мужчины.
- Во время него комментатор упоминает Гаприндашвили как чемпионку миру среди женщин. Но он говорит, что та никогда не соревновалась против мужчин.
В иске Гаприндашвили это утверждение названо «явно ложным, а также чрезвычайно сексистским и унизительным». В действительности к 1968 году она состязалась против 59 мужчин, включая десятерых гроссмейстеров и трех чемпионов мира.
«Гаприндашвили – пионер в женских шахматах и икона в родной Грузии. В течение выдающейся карьеры она выиграла множество соревнований, побеждала лучших шахматистов-мужчин и была первой в истории женщиной, получившей статус международного гроссмейстера среди мужчин».
Гаприндашвили на чемпионате мира 2017 года:
В иске говорится, что создатели намеренно преуменьшили достижения Гаприндашвили, чтобы «подчеркнуть драматизм» истории и выставить вымышленную героиню в лучшем свете.
В документе приводится статистика от Netflix. В конце ноября, через месяц после релиза, «Ход королевы» посмотрели 62 миллиона человек. С учетом такой аудитории и «крайне оскорбительных» высказываний истцы потребовали компенсацию минимум в 5 миллионов долларов.
Netflix в комментарии для The Holywood Reporter заявил, что уважает Гаприндашвили и ее карьеру, но посчитал утверждения в иске безосновательными.
- «Ход королевы» – один из главных сериалов 2020 года. Его номинировали на «Эмми» в 18 категориях, в том числе как «Лучший мини-сериал».
- В нем рассказана история вундеркинда Бет Хармон (героиня Ани Тейлор-Джой), которая стремится стать лучшей шахматисткой мира.
- Гаприндашвили 80 лет. Она начала карьеру в Тбилиси и в 15 лет стала чемпионкой Грузии. Пять раз она становилась чемпионкой СССР, а также стала первой женщиной-гроссмейстером и первой гроссмейстером-женщиной среди мужчин.