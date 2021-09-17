Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск к Netflix из-за «Хода королевы». В сериале сказано, что она не играла против мужчин

Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix. Она потребовала 5 миллионов долларов из-за «клеветы» в сериале «Ход королевы».

Действие финальной серии проходит в 1968 году. В нем главная героиня Бен Хармон проводит поединок в Москве против соперника-мужчины.

Во время него комментатор упоминает Гаприндашвили как чемпионку миру среди женщин. Но он говорит, что та никогда не соревновалась против мужчин.

В иске Гаприндашвили это утверждение названо «явно ложным, а также чрезвычайно сексистским и унизительным». В действительности к 1968 году она состязалась против 59 мужчин, включая десятерых гроссмейстеров и трех чемпионов мира.

«Гаприндашвили – пионер в женских шахматах и икона в родной Грузии. В течение выдающейся карьеры она выиграла множество соревнований, побеждала лучших шахматистов-мужчин и была первой в истории женщиной, получившей статус международного гроссмейстера среди мужчин».

Гаприндашвили на чемпионате мира 2017 года: