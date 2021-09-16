Хабенский и Янковский – в трейлере фильма о самом скандальном матче в шахматах. Карпов и диссидент Корчной играли четыре месяца
30 декабря в прокат выйдет новая драма о спорте – «Чемпион мира». Центральная тема – шахматный матч Анатолия Карпова и Виктора Корчного на Филиппинах. Карпова играет Иван Янковский, Корчного – Константин Хабенский.
Играют и другие звезды русского кино: Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков.
Сценарист и режиссер – Алексей Сидоров. Он снимал сериал «Бригада», фильмы «Бой с тенью» и военную драму «Т-34».
Фильм сделала студия Никиты Михалкова «Тритэ» совместно с компанией «Централ Партнершип». У них уже были кассовые спортивные драмы: «Движение Вверх», «Тренер», «Легенда №17».
У «Чемпиона мира» есть финансовая поддержка Фонда кино. Съемки начались в июле 2020-го (планировались раньше, перенеслись из-за пандемии). Они проходили в Нидерландах, Таиланде, Испании, России (Москва и Златоуст) и на Филиппинах. Больше о съемках фильма пока нет подробностей.
Почему экранизировали именно этот матч? Быстрые факты, доказывающих величие игры Карпова и Корчного
♟ Это был матч за звание чемпиона мира 1978 года. Играют два русскоязычных гроссмейстера, но вокруг аура политики. Карпов представляет СССР, Корчной два года как уехал оттуда, попросив в Нидерландах политическое убежище. Корчной выступал под флагом ФИДЕ. Но на столе никаких флагов не было вообще.
♟ Даже 20 лет назад Корчной говорил, что СССР «назначило Карпова чемпионом», а руководство бесило его слишком свободное поведение. И он уехал, потому что хотел развить карьеру шахматиста.
♟ Во время матча Карпов получил стакан с йогуртом. Корчной доказывал, что так нельзя – во время игры ничего нельзя получать от зрителей. К тому же, цвет йогурта мог что-то подсказывать Карпову. Корчной подозревал, что там наркотики: «После кормежки он строчил как из пулемета».
♟ Советская делегация тоже обвиняла Корчного в спорном поведении. Например, он не встал во время гимна «Интернационала», который исполнялся вместо гимна СССР.
♟ Еще Корчной бесил соперников солнцезащитными зеркальными очками. Карпов говорил, что блики от них мешали ему концентрироваться. Корчной оправдывал использование очков давящим взглядом Карпова.
♟ Карпов раздражал в ответ и раскачивался на кресле. Корчной психовал и обращался к судье.
♟ В своей биографии «Антишахматы» Корчной рассказывает, что во время игры появился парапсихолог (раньше он работал с космонавтами), который тоже сбивал его странными фразами. Например, он кому-то сказал из советской делегации: «А помнишь, у нас в деле записано, что у Корчного хроническая гонорея?» Сам Карпов говорил, что психолог ему не помог.
♟ Фильм по теме матча вышел через шесть лет. В 1984 году французский фильм «Диагональ слона» получил «Оскар» как лучшее иностранное кино года. Но в нем не было попытки документально все передать – сюжет там как аллюзия на игру.
♟ Матч продолжался 110 дней и длился 32 партии. Карпов выиграл со счетом 6:5. 21 партия закончилась вничью. Здесь можно прочитать о самом напряженном моменте игры.