Хабенский и Янковский – в трейлере фильма о самом скандальном матче в шахматах. Карпов и диссидент Корчной играли четыре месяца

Фильм сделала студия Никиты Михалкова «Тритэ» совместно с компанией «Централ Партнершип». У них уже были кассовые спортивные драмы: «Движение Вверх», «Тренер», «Легенда №17».

У «Чемпиона мира» есть финансовая поддержка Фонда кино. Съемки начались в июле 2020-го (планировались раньше, перенеслись из-за пандемии). Они проходили в Нидерландах, Таиланде, Испании, России (Москва и Златоуст) и на Филиппинах. Больше о съемках фильма пока нет подробностей.

Почему экранизировали именно этот матч? Быстрые факты, доказывающих величие игры Карпова и Корчного

♟ Это был матч за звание чемпиона мира 1978 года. Играют два русскоязычных гроссмейстера, но вокруг аура политики. Карпов представляет СССР, Корчной два года как уехал оттуда, попросив в Нидерландах политическое убежище. Корчной выступал под флагом ФИДЕ. Но на столе никаких флагов не было вообще.

♟ Даже 20 лет назад Корчной говорил, что СССР «назначило Карпова чемпионом», а руководство бесило его слишком свободное поведение. И он уехал, потому что хотел развить карьеру шахматиста.

♟ Во время матча Карпов получил стакан с йогуртом. Корчной доказывал, что так нельзя – во время игры ничего нельзя получать от зрителей. К тому же, цвет йогурта мог что-то подсказывать Карпову. Корчной подозревал, что там наркотики: «После кормежки он строчил как из пулемета».