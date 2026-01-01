Анатолий Карпов

Дата рождения
23 мая 1951 г.
Достижения
12-й чемпион мира по шахматам (1975-1985).
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Материалы
Материалы
Хабенский и Янковский – в трейлере фильма о самом скандальном матче в шахматах. Карпов и диссидент Корчной играли четыре месяца
#кино
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