Виктор Корчной

Годы жизни
1931-2016
Достижения
Четырёхкратный чемпион СССР
Лента
Материалы
Материалы
Хабенский и Янковский – в трейлере фильма о самом скандальном матче в шахматах. Карпов и диссидент Корчной играли четыре месяца
#кино
Все материалы