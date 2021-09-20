Ход Королевы
Шахматы
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#Ход Королевы #Шахматы

«Ход королевы» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

5 часов назад

В Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения премии «Эмми». Ее провели телеведущий Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон.

Лучшим мини-сериалом стал «Ход королевы», снятый по одноименному роману Уолтера Тевиса. В мини-сериале (семь серий) рассказывается история шахматного вундеркинда Элизабет Хармон (ее сыграла Аня Тейлор-Джой), которая хочет стать величайшим гроссмейстером мира и борется с зависимостями.

Возможный прототип Хармон – чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Для подготовки к роли Тейлор-Джой планировала заниматься с тренером по шахматам, но не смогла из-за графика. Перед съемками она заучивала каждую шахматную партию.

Всего «Ход королевы» победил в 11 категориях. Другие победители премии:

  • Лучший драматический сериал – «Корона»
  • Лучший комедийный сериал – «Тед Лассо»

Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск к Netflix из-за «Хода королевы». В сериале сказано, что она не играла против мужчин

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Emmys
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