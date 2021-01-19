Чилуэлл рассказал, как четыре часа играл в шахматы во время полета из России

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал о роли шахмат в его жизни.

«Сейчас очень тяжелое время. Мне повезло, что я могу работать и видеть друзей, делать то, что люблю, но у многих не так, и они просто застряли дома. Я нашел занятия, которые могут тренировать мозги и вместе с тем интересны на протяжении долгого времени.

Мы с Рисом Джеймсом довольно часто играем в онлайн-шахматы друг с другом. Он побеждает, я побеждаю. Сыграли, когда летели из России с матча Лиги чемпионов. Была всего одна игра, но заняла весь полет – а это четыре часа. У мамы на Рождество я попросил шахматную доску и несколько книг о шахматах. Игра помогает мне».

«Челси» играл с «Краснодаром» в Лиге чемпионов в конце октября и победил 4:0.