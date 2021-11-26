Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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#Карлсен – Непомнящий #Ян Непомнящий #Магнус Карлсен

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

час назад

Россиянин Ян Непомнящий встречается с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Регламент:

  • 14 партий.
  • 120 минут.
  • 40 ходов у каждого.
  • +30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

Матч проходит в Дубае. А первая партия победителя не выявила – ничья 0,5:0,5.

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Источник:
Гол
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