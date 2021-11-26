Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий встречается с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Регламент:

14 партий.

120 минут.

40 ходов у каждого.

+30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

Матч проходит в Дубае. А первая партия победителя не выявила – ничья 0,5:0,5.