В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат

Ответ давала Алена Повышева, для которой эта игра стала 20-й в клубе. Команда предположила, что гроссмейстеры пытались бросить курить и использовали пешки для «оральной фиксации», чтобы их грызть и этим избавиться от привычки.

Правильный ответ – пешки использовались как затычки для ушей, чтобы не слышать шум соседей или зрителей на турнирах. Алексей Самулев во время объяснения ведущего догадался и показал на уши.