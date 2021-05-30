В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат
Во второй игре летней серии «Что? Где? Когда?» команде Алены Повышевой выпал вопрос из Находки. Звучит так:
«Гроссмейстер Александр Котов в книге «И в шутку, и всерьез» рассказал, что во время одного турнира он использовал шахматные пешки так, как их использовал Александр Алехин, но во время домашней тренировки. Что гроссмейстеры делали с пешками и по какой причине?»
Ответ давала Алена Повышева, для которой эта игра стала 20-й в клубе. Команда предположила, что гроссмейстеры пытались бросить курить и использовали пешки для «оральной фиксации», чтобы их грызть и этим избавиться от привычки.
Правильный ответ – пешки использовались как затычки для ушей, чтобы не слышать шум соседей или зрителей на турнирах. Алексей Самулев во время объяснения ведущего догадался и показал на уши.
Книга Александра Котова – заслуженного мастера спорта и чемпиона СССР по шахматам – «И в шутку, и всерьез» вышла в 1965 году. В ней автор рассказывает о мире шахмат и стилях игры гроссмейстеров (Фишера, Таля, Ботвинника и других).