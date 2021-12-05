Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей
Команда Алеся Мухина проводит вторую игру зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее четвертое участие в 2021 году. Перед началом игры ведущий Борис Крюк озвучил имена телезрителей, чьи вопросы попали на стол. Среди них – шахматист Ян Непомнящий из Брянска.
Упоминание его фамилии привело к аплодисментам в зале. Вопрос Непомнящего выпал при счете 1:4:
«Александр Большунов летом использует необычный способ отработки техники лыжного хода. Для этого ему нужен микроавтобус с открытой задней дверью. Что установлено внутри?»
Ответ давал капитан Мухин. Сначала он назвал аэродинамическое устройство, которое создает препятствие для лыжника в виде ветра, потом – переключился на версию Дарьи Соловей про снеговую машину, которая «делает дорожку».
Когда Крюк принимал ответ, Станислав Мереминский предложил вариант с зеркалом: «Он видит, как двигается». Правильный ответ – зеркало. «Так можно контролировать точность движения прямо во время тренировки», – добавил Крюк. Непомнящий выиграл 90 тысяч рублей.
Большунов придумал такой вариант тренировок, при котором за рулем микроавтобуса сидит его отец, в 2019 году: «Пока этот метод получается нечасто использовать, но в будущем хочу взять на вооружение, чтобы это так же приносило пользу в тренировках. Надеюсь, что зимой это принесет свой результат и поможет бороться с Клэбо».
На данный момент Непомнящий в Дубае проводит матч за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Магнуса Карлсена. Шесть партий из восьми завершились вничью, еще две выиграл Карлсен. Последняя партия, которая прошла 5 декабря, закончилась поражением Непомнящего. Счет – 3:5.
В 2021 году Непомнящий сам играл в телеклубе «Что? Где? Когда?», когда попал в состав экспериментальной команды Елены Потаниной на осеннюю серию. Непомнящий дал один досрочный ответ (который оказался правильным) перед блицем и разгадывал шахматные загадки от Крюка. Команда проиграла со счетом 5:6. Полный разбор игры Непомнящего в ЧГК – здесь.
Первый вопрос в истории «Что? Где? Когда?» – шахматная задача от 11-летнего Бориса Крюка. Ее спустя 44 года разгадал Непомнящий