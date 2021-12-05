Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей

Ответ давал капитан Мухин. Сначала он назвал аэродинамическое устройство, которое создает препятствие для лыжника в виде ветра, потом – переключился на версию Дарьи Соловей про снеговую машину, которая «делает дорожку».

Когда Крюк принимал ответ, Станислав Мереминский предложил вариант с зеркалом: «Он видит, как двигается». Правильный ответ – зеркало. «Так можно контролировать точность движения прямо во время тренировки», – добавил Крюк. Непомнящий выиграл 90 тысяч рублей.

Большунов придумал такой вариант тренировок, при котором за рулем микроавтобуса сидит его отец, в 2019 году: «Пока этот метод получается нечасто использовать, но в будущем хочу взять на вооружение, чтобы это так же приносило пользу в тренировках. Надеюсь, что зимой это принесет свой результат и поможет бороться с Клэбо».