Ян Непомнящий
ЧГК
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#Ян Непомнящий #ЧГК

Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей

вчера, 23:30
Николай Живоглядов

Команда Алеся Мухина проводит вторую игру зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее четвертое участие в 2021 году. Перед началом игры ведущий Борис Крюк озвучил имена телезрителей, чьи вопросы попали на стол. Среди них – шахматист Ян Непомнящий из Брянска.

Упоминание его фамилии привело к аплодисментам в зале. Вопрос Непомнящего выпал при счете 1:4:

«Александр Большунов летом использует необычный способ отработки техники лыжного хода. Для этого ему нужен микроавтобус с открытой задней дверью. Что установлено внутри?»

Ответ давал капитан Мухин. Сначала он назвал аэродинамическое устройство, которое создает препятствие для лыжника в виде ветра, потом – переключился на версию Дарьи Соловей про снеговую машину, которая «делает дорожку». 

Когда Крюк принимал ответ, Станислав Мереминский предложил вариант с зеркалом: «Он видит, как двигается». Правильный ответ – зеркало. «Так можно контролировать точность движения прямо во время тренировки», – добавил Крюк. Непомнящий выиграл 90 тысяч рублей.

Большунов придумал такой вариант тренировок, при котором за рулем микроавтобуса сидит его отец, в 2019 году: «Пока этот метод получается нечасто использовать, но в будущем хочу взять на вооружение, чтобы это так же приносило пользу в тренировках. Надеюсь, что зимой это принесет свой результат и поможет бороться с Клэбо».

На данный момент Непомнящий в Дубае проводит матч за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Магнуса Карлсена. Шесть партий из восьми завершились вничью, еще две выиграл Карлсен. Последняя партия, которая прошла 5 декабря, закончилась поражением Непомнящего. Счет – 3:5.

В 2021 году Непомнящий сам играл в телеклубе «Что? Где? Когда?», когда попал в состав экспериментальной команды Елены Потаниной на осеннюю серию. Непомнящий дал один досрочный ответ (который оказался правильным) перед блицем и разгадывал шахматные загадки от Крюка. Команда проиграла со счетом 5:6. Полный разбор игры Непомнящего в ЧГК – здесь.

Первый вопрос в истории «Что? Где? Когда?» – шахматная задача от 11-летнего Бориса Крюка. Ее спустя 44 года разгадал Непомнящий

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты из трансляции Первого канала
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
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