ЧГК
Команда Мухина чаще всех играла в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но не попадет в финал года
вчера, 23:37
Команда Алеся Мухина провела игру зимней серии «Что? Где? Когда?» и проиграла со счетом 3:6. Она не попадет в финал года, но в 2020 году выигрывала его.
В 2021 году команда Мухина дважды играла летом (победа в серии и поражение в финале) и еще раз победила осенью.
Минимум по три игры в 2021 году проведут команды Андрея Козлова и Балаша Касумова. Они сыграют в зимней серии.
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