Команда Мухина чаще всех играла в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но не попадет в финал года

Команда Алеся Мухина провела игру зимней серии «Что? Где? Когда?» и проиграла со счетом 3:6. Она не попадет в финал года, но в 2020 году выигрывала его.

В 2021 году команда Мухина дважды играла летом (победа в серии и поражение в финале) и еще раз победила осенью.

Минимум по три игры в 2021 году проведут команды Андрея Козлова и Балаша Касумова. Они сыграют в зимней серии.