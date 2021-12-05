ЧГК
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#ЧГК

Команда Мухина чаще всех играла в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но не попадет в финал года

вчера, 23:37

Команда Алеся Мухина провела игру зимней серии «Что? Где? Когда?» и проиграла со счетом 3:6. Она не попадет в финал года, но в 2020 году выигрывала его.

В 2021 году команда Мухина дважды играла летом (победа в серии и поражение в финале) и еще раз победила осенью.

Минимум по три игры в 2021 году проведут команды Андрея Козлова и Балаша Касумова. Они сыграют в зимней серии.

Скриншот из трансляции Первого канала

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Источник:
Гол
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