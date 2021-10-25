Зрители «Что? Где? Когда?» ругают легкие вопросы, а защитник говорит: «Даже я догадывался». Так команда Мухина прошла в четвертую игру за год

Игра началась на полтора часа позже (в 23:30 по московскому времени), поэтому ведущий Борис Крюк попросил команду формулировать ответы четко и просто: «Время-то позднее». Когда команда дала ответ до окончания минуты обсуждения, Мухин пошутил: «Позже начали. Не будем время тянуть. Вы попросили» – «Я просил четкого ответа».

Мы не знаем, повлиял ли поздний выход в прямой эфир на качество вопросов, но после игры главной темой стал их уровень, за который зрители раскритиковали редакторов. Об этом сказал защитник интересов зрителей Дмитрий Брейтенбихер: «Ребята, присылайте вопросы посложнее. В этот раз даже я догадывался, честное слово».