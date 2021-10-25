Зрители «Что? Где? Когда?» ругают легкие вопросы, а защитник говорит: «Даже я догадывался». Так команда Мухина прошла в четвертую игру за год
Команда Алеся Мухина победила в четвертой игре осенней серии «Что? Где? Когда?» и вышла в зимнюю. Это первая победа знатоков осенью. Следующая игра станет для команды Мухина четвертой в 2021 году. Сейчас у нее положительная статистика, но в осень она вышла после поражения в финале летней серии:
- ✅ Четвертая игра летней серии
- ❌ Финал летней серии
- ✅ Четвертая игра осенней серии
Игра началась на полтора часа позже (в 23:30 по московскому времени), поэтому ведущий Борис Крюк попросил команду формулировать ответы четко и просто: «Время-то позднее». Когда команда дала ответ до окончания минуты обсуждения, Мухин пошутил: «Позже начали. Не будем время тянуть. Вы попросили» – «Я просил четкого ответа».
Мы не знаем, повлиял ли поздний выход в прямой эфир на качество вопросов, но после игры главной темой стал их уровень, за который зрители раскритиковали редакторов. Об этом сказал защитник интересов зрителей Дмитрий Брейтенбихер: «Ребята, присылайте вопросы посложнее. В этот раз даже я догадывался, честное слово».
После первого вопроса команда убрала со стола Суперблиц, а заканчивала игру черным ящиком и вопросом о предмете, который хоккеисты используют для прокачки техники. Попробуйте ответить – у вас одна минута. В официальном сообществе «Что? Где? Когда?» – пожар и теории заговора:
Команда Мухина выиграла финал 2020 года и получила «Хрустальное гнездо», а Денису Лагутину досталась «Бриллиантовая сова». За 2020 год она победила в трех играх из трех.