В «Что? Где? Когда?» вопрос о предмете, который используют хоккеисты для прокачки техники. Что в черном ящике?

Команда предполагала, что в ящике лежит воздушный шарик, но потом появилась версия с сырым куриным яйцом. Ее озвучила Вера Рабкина. Версия оказалась правильной и принесла победу, которая вывела команду в зимнюю серию игр.

В финале летней серии команде Мухина тоже выпал спортивный вопрос – о велосипедном шлеме. Знатоки дали правильную версию, но проиграли. Теперь – сыграют четвертый раз за 2021 год.