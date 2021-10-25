В «Что? Где? Когда?» вопрос о предмете, который используют хоккеисты для прокачки техники. Что в черном ящике?
Команда Алеся Мухина сыграла в четвертой игре осенней серии «Что? Где? Когда?». Это ее третья игра в 2021 году (еще две прошли летом – победа и поражение в финале). При счете 5:3 распорядитель вынес черный ящик.
«В черном ящике находится хорошо известный предмет, который хоккеисты используют во время тренировок вместо шайбы, отрабатывая навыки виртуозного владения клюшкой, ведь сила при этом не главное. Что в черном ящике?»
Команда предполагала, что в ящике лежит воздушный шарик, но потом появилась версия с сырым куриным яйцом. Ее озвучила Вера Рабкина. Версия оказалась правильной и принесла победу, которая вывела команду в зимнюю серию игр.
В финале летней серии команде Мухина тоже выпал спортивный вопрос – о велосипедном шлеме. Знатоки дали правильную версию, но проиграли. Теперь – сыграют четвертый раз за 2021 год.