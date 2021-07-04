В «Что? Где? Когда?» команде достался вопрос о велосипедном шлеме, покере и эксперименте. Да, между ними есть связь
Команда Алеся Мухина сыграла в финале летней серии «Что? Где? Когда?». При счете 3:4 ей выпал вопрос о покере и велосипедном шлеме:
Психологи Йенского университета проводили эксперимент, в ходе которого участники играли в покер. Потом на них надевали велосипедные шлемы, и игра продолжалась. Этот эксперимент подтвердил одно предположение ученых. А что нужно сделать вам, чтобы подтвердить предположение ученых на примере «Что? Где? Когда?»
Вера Рабкина на первых секундах предположила, что так игроки чаще рискуют, когда больше защищены. Это правильная версия, которую отвечал Алесь Мухин. Он весь раунд просидел в шлеме – это его 55-я игра в телеклубе «Что? Где? Когда?».
- Команда Мухина проиграла финал летней серии. Последний раз она проигрывала зимой-2019.
- Все участники команды Мухина – обладатели «Хрустальной совы». Они победили в финале года сезона-2020 и в юбилейный год получили «Хрустальное гнездо».
Так команда Мухина попала в финал летней серии. В прошлой игре она победила со счетом 6:4: