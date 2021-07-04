В «Что? Где? Когда?» команде достался вопрос о велосипедном шлеме, покере и эксперименте. Да, между ними есть связь

Команда Алеся Мухина сыграла в финале летней серии «Что? Где? Когда?». При счете 3:4 ей выпал вопрос о покере и велосипедном шлеме:

Психологи Йенского университета проводили эксперимент, в ходе которого участники играли в покер. Потом на них надевали велосипедные шлемы, и игра продолжалась. Этот эксперимент подтвердил одно предположение ученых. А что нужно сделать вам, чтобы подтвердить предположение ученых на примере «Что? Где? Когда?»