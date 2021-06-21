ЧГК
Вау-финиш в «Что? Где? Когда?». На последнем вопросе суперблиц о карикатурах – и один знаток тащит всю команду
час назад
В четвертой игре летней серии «Что? Где? Когда?» сыграла команда Алеся Мухина. Это ее первая игра в 2021 году. Команда выиграла финал года сезона-2020.
Выход в финал летней серии – нервы. При счете 5:4 команде выпал Суперблиц. За столом остался Николай Крапиль. Три вопроса были посвящены карикатурам и их расшифровкам.
Это 30-й выигранный Суперблиц в истории «Что? Где? Когда?». Команда Мухина победила со счетом 6:4 и вышла в финал летней серии, который пройдет 27 июня. Ранее в команде Мухина Суперблиц брал Станислав Мереминский.
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