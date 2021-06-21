Вау-финиш в «Что? Где? Когда?». На последнем вопросе суперблиц о карикатурах – и один знаток тащит всю команду

В четвертой игре летней серии «Что? Где? Когда?» сыграла команда Алеся Мухина. Это ее первая игра в 2021 году. Команда выиграла финал года сезона-2020.

Выход в финал летней серии – нервы. При счете 5:4 команде выпал Суперблиц. За столом остался Николай Крапиль. Три вопроса были посвящены карикатурам и их расшифровкам.