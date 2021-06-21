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Вау-финиш в «Что? Где? Когда?». На последнем вопросе суперблиц о карикатурах – и один знаток тащит всю команду

час назад

В четвертой игре летней серии «Что? Где? Когда?» сыграла команда Алеся Мухина. Это ее первая игра в 2021 году. Команда выиграла финал года сезона-2020.

Выход в финал летней серии – нервы. При счете 5:4 команде выпал Суперблиц. За столом остался Николай Крапиль. Три вопроса были посвящены карикатурам и их расшифровкам.

Первый вопрос. Карикатура 1896 года. Кто на верхней части – нужно назвать ее и его? Там оказался Антон Чехов, летящий на чайке. Речь о критике Чехова и его пьесы «Чайка».

Второй вопрос. Карикатура из польского журнала от 1929 года. Над чем иронизирует автор? Крапиль ответил, что из-за развития транспорта люди разучатся ходить.

Третий вопрос. Какой проблеме посвящен семинар? Крапиль знал ответ досрочно: аэрофобия.

Это 30-й выигранный Суперблиц в истории «Что? Где? Когда?». Команда Мухина победила со счетом 6:4 и вышла в финал летней серии, который пройдет 27 июня. Ранее в команде Мухина Суперблиц брал Станислав Мереминский.

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