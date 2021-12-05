Команда Мухина проиграла во второй игре зимней серии «Что? Где? Когда?». Один из вопросов прислал Ян Непомнящий

Счет – 3:6.

Это четвертая игра команды Мухина в 2021 году: две были летом (победа в серии и поражение в финале) + одна победа осенью.

5 декабря знатоки ни разу не проигрывали за всю историю. До этого были шесть побед. Это первое поражение.

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