ЧГК
Команда Мухина проиграла во второй игре зимней серии «Что? Где? Когда?». Один из вопросов прислал Ян Непомнящий
вчера, 23:36
Счет – 3:6.
Это четвертая игра команды Мухина в 2021 году: две были летом (победа в серии и поражение в финале) + одна победа осенью.
5 декабря знатоки ни разу не проигрывали за всю историю. До этого были шесть побед. Это первое поражение.
Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей
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