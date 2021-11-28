ЧГК
Александр Друзь
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#ЧГК #Александр Друзь

Команда обладателей «Хрустального атома» победила в первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?»

вчера, 23:28

Счет – 6:5.

В состав команды вошли Вадим Яковлев, Дарья Любинская, Иван Марышев, Михаил Карпук, Ия Метревели и капитан Александр Друзь.

  • В 2000 году Друзь дважды был капитаном команды и победил в обеих играх. У него ни одного поражения в этом статусе.
  • Это пятая игра команд обладателей «Хрустального атома». В четырех предыдущих знатоки побеждали.

Скриншот из трансляции Первого канала

Во второй игре «Что? Где? Когда?» сыграет команда Алеся Мухина (5 декабря), в третьей – команда Балаша Касумова, в четвертой – команда Андрея Козлова.

В финале весенней серии проиграла команда Касумова, в финале летней серии проиграла команда Мухина, в финале осенней серии победила команда Козлова.

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Источник:
Гол
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