ЧГК
Александр Друзь
Команда обладателей «Хрустального атома» победила в первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?»
вчера, 23:28
Счет – 6:5.
В состав команды вошли Вадим Яковлев, Дарья Любинская, Иван Марышев, Михаил Карпук, Ия Метревели и капитан Александр Друзь.
- В 2000 году Друзь дважды был капитаном команды и победил в обеих играх. У него ни одного поражения в этом статусе.
- Это пятая игра команд обладателей «Хрустального атома». В четырех предыдущих знатоки побеждали.
Во второй игре «Что? Где? Когда?» сыграет команда Алеся Мухина (5 декабря), в третьей – команда Балаша Касумова, в четвертой – команда Андрея Козлова.
В финале весенней серии проиграла команда Касумова, в финале летней серии проиграла команда Мухина, в финале осенней серии победила команда Козлова.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые