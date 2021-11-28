Команда обладателей «Хрустального атома» победила в первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?»

Во второй игре «Что? Где? Когда?» сыграет команда Алеся Мухина (5 декабря), в третьей – команда Балаша Касумова, в четвертой – команда Андрея Козлова.

В финале весенней серии проиграла команда Касумова, в финале летней серии проиграла команда Мухина, в финале осенней серии победила команда Козлова.