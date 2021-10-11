ЧГК
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#ЧГК

Очень странная игра капитана «Что? Где? Когда?»: везде отвечала сама и четырежды ошиблась

час назад
Николай Живоглядов

Во второй игре осенней серии «Что? Где? Когда?» сыграла сборная весенней серии. В нее вошли знатоки из команд Елизаветы Овдеенко и Бориса Белозерова – игроков выбирали не капитаны, а ведущий и редакторы. Полный состав – здесь.

Капитаном сборной весенней серии стала Елизавета Овдеенко, а Борис Белозеров был обычным знатоком. Команда проигрывала 0:5, в трех вопросах Овдеенко отвечала сама – все ответы оказались неправильными.

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Из восьми вопросов Овдеенко отвечала четыре, но не взяла ни один. Единственный правильный ответ был в блице, с которым команда справилась. Неправильный ответ Овдеенко зафиналил поражение – 2:6.

  • ❌ 1 вопрос – Яковлев
  • ❌ 2 вопрос – Овдеенко
  • ❌ 3 вопрос – Овдеенко
  • ❌ 4 вопрос – Овдеенко
  • ❌ 5 вопрос – Белозеров
  • ✅ 6 вопрос – Новоселов (взяли с помощью клуба)
  • ✅ 7 вопрос – блиц (Галачян, Овдеенко и Любинская)
  • ❌ 8 вопрос – Овдеенко

Елизавета Овдеенко играет в ЧГК с 2006 года и дважды выигрывала «Хрустальную сову». В 2018 году она стала магистром «Что? Где? Когда?» (первая женщина-магистр). Весной Овдеенко ушла из команды Балаша Касумова и сама стала капитаном. Первая игра завершилась со счетом 4:6 в пользу телезрителей. Там Овдеенко дала по два правильных и неправильных ответа.

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Теперь – капитанство во второй команде и два поражения из двух. После игры Овдеенко сказала про комфортный состав и объяснила: «На тренировках все было совершенно по-другому. Местами было не хорошо, а очень хорошо. [Сегодня] у нас хуже всего получалось одно – неудачно думали. Пока не могу понять, почему так.

Возможно, пока недостаточно хорошо управляю процессом обсуждения. Мне казалось, что на своей первой игре я не очень хорошо слушала команду. Настроилась, чтобы больше слушать ребят, потому что они сильные игроки. Настроилась слушать и не переобулась в управление. Возможно, не очень умею управлять обсуждением. Нужно над этим поработать.

Не доверяю игрокам? Это сборная. Подставлять ребят, когда у нас не было правильного ответа. Подставлять их, чтобы они самостоятельно докручивали ответ, не хотелось, потому что это сборная. Сгружу ответственность – и человек будет расхлебывать. Если не получается, то пусть не получается у меня».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты из трансляции Первого канала
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
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