Очень странная игра капитана «Что? Где? Когда?»: везде отвечала сама и четырежды ошиблась

Елизавета Овдеенко играет в ЧГК с 2006 года и дважды выигрывала «Хрустальную сову». В 2018 году она стала магистром «Что? Где? Когда?» (первая женщина-магистр). Весной Овдеенко ушла из команды Балаша Касумова и сама стала капитаном. Первая игра завершилась со счетом 4:6 в пользу телезрителей. Там Овдеенко дала по два правильных и неправильных ответа.

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Теперь – капитанство во второй команде и два поражения из двух. После игры Овдеенко сказала про комфортный состав и объяснила: «На тренировках все было совершенно по-другому. Местами было не хорошо, а очень хорошо. [Сегодня] у нас хуже всего получалось одно – неудачно думали. Пока не могу понять, почему так.

Возможно, пока недостаточно хорошо управляю процессом обсуждения. Мне казалось, что на своей первой игре я не очень хорошо слушала команду. Настроилась, чтобы больше слушать ребят, потому что они сильные игроки. Настроилась слушать и не переобулась в управление. Возможно, не очень умею управлять обсуждением. Нужно над этим поработать.

Не доверяю игрокам? Это сборная. Подставлять ребят, когда у нас не было правильного ответа. Подставлять их, чтобы они самостоятельно докручивали ответ, не хотелось, потому что это сборная. Сгружу ответственность – и человек будет расхлебывать. Если не получается, то пусть не получается у меня».