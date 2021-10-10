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#ЧГК

Сборная весенней серии «Что? Где? Когда?» проиграла во второй игре осенней серии

вчера, 23:56

Счет – 2:6. 

В сборную весенней серии «Что? Где? Когда?» вошли Михаил Новоселов, Вадим Яковлев, Борис Белозеров, Дарья Любинская, Ким Галачян и Елизавета Овдеенко. Команды Овдеенко и Белозерова проиграли весной.

Скриншот из трансляции Первого канала

  • В первой игре осенней серии сыграла команда Елены Потаниной (куда вошли знатоки-любители): отыгралась с 2:5, но проиграла.
  • В третьей игре сыграет команда летней серии – 17 октября. В финальной игре сыграет команда Андрея Козлова.
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Источник:
Гол
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