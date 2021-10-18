Как отметить 50-ю игру в «Что? Где? Когда?»: проиграть Суперблиц, нарваться на ведущего, ни разу не ответить

При Левине команды идут на серии из четырех поражений (два – по 3:6, два – по 5:6). Последняя победа с ним в составе была в 2019 году. После пятого поражения подряд Левин сказал: «Думал, будет по-другому».

50-я игра Левина = напряжение:

⚡️ При счете 1:0 команде выпал Суперблиц. За столом остался Левин, но дважды не расслышал первый вопрос и ответил неправильно. После игры Левин сказал, что в этой команде любой мог сесть на Суперблиц, и оценил уровень экспериментального состава: «Самая сильная команда, в которой я играл за все годы».

⚡️ Во время игры ведущий Борис Крюк сказал, что до него дошли слухи о возможном уходе Левина из «Что? Где? Когда?» и его желании «повесить интеллект на гвоздь». Левин не исключил: «Такие мысли неизбежно приходят». Крюк ответил: «Вам пока рано покупать гвоздь». После игры Левин объяснил появление таких мыслей: «Когда стало хуже получаться, тогда, видимо, пик пройден».

⚡️ При счете 2:4 Левин помешал Крюку полностью озвучить вопрос – тот напомнил об этом после минуты обсуждения. Команда взяла помощь зала, но ответила неправильно. Крюк поддел Левина: «Хочу обратить внимание, что господин Левин, начав обсуждение до начала минуты, не дал мне озвучить фразу, которую я собирался сказать перед вопросом».

⚡️ Капитан Сиднев оставил Левина на Суперблице, но ни разу за игру не доверил ему отвечать на остальные вопросы.