Как отметить 50-ю игру в «Что? Где? Когда?»: проиграть Суперблиц, нарваться на ведущего, ни разу не ответить
В осенней серии игр «Что? Где? Когда?» сыграла вторая сборная. До этого сборная весенней серии проиграла со счетом 2:6. Теперь сыграла сборная летней серии – тоже поражение. В ее состав вошел Борис Левин из команды Виктора Сиднева и пробил юбилей.
Для Левина эта игра стала 50-й в «Что? Где? Когда?». Он стал десятым знатоком, который провел столько игр. Левин стартовал в телеклубе в 1994 году и за это время выиграл «Хрустальную сову» и «Бриллиантовую сову». Он имеет положительную статистику игр – 28 побед и 22 поражения (56% побед).
При Левине команды идут на серии из четырех поражений (два – по 3:6, два – по 5:6). Последняя победа с ним в составе была в 2019 году. После пятого поражения подряд Левин сказал: «Думал, будет по-другому».
50-я игра Левина = напряжение:
⚡️ При счете 1:0 команде выпал Суперблиц. За столом остался Левин, но дважды не расслышал первый вопрос и ответил неправильно. После игры Левин сказал, что в этой команде любой мог сесть на Суперблиц, и оценил уровень экспериментального состава: «Самая сильная команда, в которой я играл за все годы».
⚡️ Во время игры ведущий Борис Крюк сказал, что до него дошли слухи о возможном уходе Левина из «Что? Где? Когда?» и его желании «повесить интеллект на гвоздь». Левин не исключил: «Такие мысли неизбежно приходят». Крюк ответил: «Вам пока рано покупать гвоздь». После игры Левин объяснил появление таких мыслей: «Когда стало хуже получаться, тогда, видимо, пик пройден».
⚡️ При счете 2:4 Левин помешал Крюку полностью озвучить вопрос – тот напомнил об этом после минуты обсуждения. Команда взяла помощь зала, но ответила неправильно. Крюк поддел Левина: «Хочу обратить внимание, что господин Левин, начав обсуждение до начала минуты, не дал мне озвучить фразу, которую я собирался сказать перед вопросом».
⚡️ Капитан Сиднев оставил Левина на Суперблице, но ни разу за игру не доверил ему отвечать на остальные вопросы.
Борис Левин – бывший журналист «Спорт-Экспресса». Там он работал первым заместителем главного редактора, но в 2015 году выступил за смену собственника из-за реорганизации и сокращения штата и оказался в числе уволенных руководителей.