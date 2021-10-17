ЧГК
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#ЧГК

Сборная летней серии проиграла в третьей игре осенней серии «Что? Где? Когда?»

вчера, 23:16

Счет – 3:6.

В состав команды летней серии вошли Инна Семенова, Борис Левин, Максим Поташев, Иван Марышев, Юрий Филиппов и Виктор Сиднев. Капитан – Сиднев.

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Скриншот из трансляции Первого канала

  • В четвертой игре осенней серии сыграет команда Алеся Мухина. Она пройдет 24 октября.
  • В финале сыграет команда Андрея Козлова.

Результаты предыдущих игр осенней серии «Что? Где? Когда?»:

🦉 Первая игра

🦉 Вторая игра

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Осень 🍂
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В «Что? Где? Когда?» новый знаток – шахматист Непомнящий. Играл в ЧГК на сборах, выступал за команду «Бешеная ладья», был ведущим
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