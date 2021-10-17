ЧГК
Сборная летней серии проиграла в третьей игре осенней серии «Что? Где? Когда?»
вчера, 23:16
Счет – 3:6.
В состав команды летней серии вошли Инна Семенова, Борис Левин, Максим Поташев, Иван Марышев, Юрий Филиппов и Виктор Сиднев. Капитан – Сиднев.
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- В четвертой игре осенней серии сыграет команда Алеся Мухина. Она пройдет 24 октября.
- В финале сыграет команда Андрея Козлова.
Результаты предыдущих игр осенней серии «Что? Где? Когда?»:
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