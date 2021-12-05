Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей

Команда Алеся Мухина проводит вторую игру зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее четвертое участие в 2021 году. Переда началом игры ведущий Борис Крюк озвучил имена телезрителей, чьи вопросы попали на стол. Среди них – шахматист Ян Непомнящий из Брянска.

Упоминание его фамилии привело к аплодисментам в зале. Вопрос Непомнящего выпал при счете 1:4: