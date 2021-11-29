Друзь провел 99 игру в «Что? Где? Когда?» и впервые за 21 год выступил капитаном: рассказал о порванных штанах и стал лучшим знатоком
Команда обладателей «Хрустального атома» сыграла в первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?» и победила со счетом 6:5. Ее капитан – Александр Друзь, кандидатуру которого в прошлой игре предложил защитник знатоков Андрей Черемисинов. До этого команда обладателей «Хрустального атома» выиграла четыре игры из четырех. Серия продлилась до пяти побед.
Друзь впервые за 21 год сыграл как капитан в «Что? Где? Когда?». Последний раз это было в 2000 году. Тогда он стал капитаном в экспериментальной серии, где против знатоков играли телезрители и интернет. Друзь получил «Хрустальную сову» (которая стала для него четвертой в ЧГК), а его команда выиграла оба раза.
После первого вопроса ведущий Борис Крюк напомнил Друзю о его дебютном капитанстве: «Немногие помнят, что когда вы садились в кресло капитана, то порвали брюки. Тогда во время рекламы вам их зашивали. Помните? Сегодня ничего подобного не было?» Друзь ответил: «Стол становился все лучше и лучше... Сейчас проверю. Пока угрозы нет». Потом добавил: «Если понадобится, я брюки порву на себе».
При счете 2:4 в пользу телезрителей Крюк предложил Виктору Сидневу порвать Друзю штаны. Сам Сиднев, в команде которого играет Друзь, оценил капитанство: «Мне кажется, Александру непросто. Но в предыдущем раунде он вовремя взял дополнительную минуту». Крюк добавил: «Подработал немного игроком и заработал эту дополнительную минуту».
Как отыграл Друзь: дал досрочный ответ и ответил на победный вопрос
Андрей Черемисинов сказал, что Друзь согласился на капитанство при условии, что он отберет игроков в команду сам. Сиднев добавил: перед игрой Друзь традиционно ходил с ним в баню и тренировался. Итог – третья победа из трех игр как капитан. Теперь команда претендует на выход в финал года.
Друзь четыре раза давал ответы сам: три – правильных, один – неправильный. Начал с неправильного, но дальше сделал несколько эффективных ходов. Сначала Крюк упрекнул Друзя за правильный ответ, потому что тот взял помощь клуба на вопрос о лесе. По его мнению, команда могла справиться сама.
Середина игры стала переворотной. Друзь дал досрочный ответ о художнике Карле Брюллове и заработал дополнительную минуту. Другой тактический момент: при счете 4:5 Крюк предложил Друзю взять минуту в кредит. Тот отказался и отдал ответ Ивану Марышеву, который сделал ничью.
На последний вопрос из 13-го сектора Друзь отвечал сам и дал правильную версию. Он победил в «Что? Где? Когда?» впервые с 2017 года и прервал серию из семи поражений. Это 99-я игра для Друзя в «Что? Где? Когда?» – рекорд в телеклубе. В 2021 году он может стать первым знатоком, который проведет 100 игр в ЧГК.
Друзь впервые в сезоне выиграл «Хрустальный атом». Он был единственным игроком из команды, который в 2021 году не получал этот приз. Сразу после игры Друзь сказал: «От всей души желаю победы всем командам, которые сыграют после нас». Потом расширил: «Приятно иметь дело с приятными людьми. Всегда руководствуюсь принципом: когда частный пристав говорит садиться, стоять уже неудобно. Когда познакомился со списком, понял, что тут есть с кем играть. Рад, что получилось».