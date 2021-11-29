Друзь провел 99 игру в «Что? Где? Когда?» и впервые за 21 год выступил капитаном: рассказал о порванных штанах и стал лучшим знатоком

После первого вопроса ведущий Борис Крюк напомнил Друзю о его дебютном капитанстве: «Немногие помнят, что когда вы садились в кресло капитана, то порвали брюки. Тогда во время рекламы вам их зашивали. Помните? Сегодня ничего подобного не было?» Друзь ответил: «Стол становился все лучше и лучше... Сейчас проверю. Пока угрозы нет». Потом добавил: «Если понадобится, я брюки порву на себе».

При счете 2:4 в пользу телезрителей Крюк предложил Виктору Сидневу порвать Друзю штаны. Сам Сиднев, в команде которого играет Друзь, оценил капитанство: «Мне кажется, Александру непросто. Но в предыдущем раунде он вовремя взял дополнительную минуту». Крюк добавил: «Подработал немного игроком и заработал эту дополнительную минуту».

Как отыграл Друзь: дал досрочный ответ и ответил на победный вопрос

Андрей Черемисинов сказал, что Друзь согласился на капитанство при условии, что он отберет игроков в команду сам. Сиднев добавил: перед игрой Друзь традиционно ходил с ним в баню и тренировался. Итог – третья победа из трех игр как капитан. Теперь команда претендует на выход в финал года.