Друзь выиграл первую с 2017 года игру в «Что? Где? Когда?» и прервал серию из семи поражений

В первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?» команда обладателей «Хрустального атома» победила телезрителей со счетом 6:5. Ее капитаном был Александр Друзь.

Друзь не побеждал в ЧГК четыре года подряд. За это время у него семь поражений подряд. Последняя победа была в декабре-2017 – 6:0 и решающий раунд.

Команда обладателей «Хрустального атома» претендует на выход в финал года. Впервые в сезоне Друзь получил приз «Хрустальный атом» как лучший знаток игры.