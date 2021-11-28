Александр Друзь
#Александр Друзь
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Друзь выиграл первую с 2017 года игру в «Что? Где? Когда?» и прервал серию из семи поражений

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В первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?» команда обладателей «Хрустального атома» победила телезрителей со счетом 6:5. Ее капитаном был Александр Друзь.

Друзь не побеждал в ЧГК четыре года подряд. За это время у него семь поражений подряд. Последняя победа была в декабре-2017 – 6:0 и решающий раунд.

Команда обладателей «Хрустального атома» претендует на выход в финал года. Впервые в сезоне Друзь получил приз «Хрустальный атом» как лучший знаток игры.

Скриншот из трансляции Первого канала

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Источник:
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dasert66
29 ноября 2021, 10:13
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#Александр Друзь