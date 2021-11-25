Первый вопрос в истории «Что? Где? Когда?» – шахматная задача от 11-летнего Бориса Крюка. Ее спустя 44 года разгадал Непомнящий

Первый выпуск «Что? Где? Когда?» вышел в 1975 году, но там играли не знатоки, а семьи, которых редакторы собирали из однофамильцев. Какие там были вопросы – неизвестно. Через год в игре появились знатоки, а еще через год – традиционные вопросы по почте от телезрителей.

Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги

В 1977 году ассистентка Владимира Ворошилова Наталья Стеценко подбирала вопросы для первой игры с письмами. И предложила участвовать сыну – 11-летнему Борису Крюку. Он отправил на ЧГК шахматную задачу – с ней знатоки не справились. И именно этот вопрос первым выпал первым.