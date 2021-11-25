Первый вопрос в истории «Что? Где? Когда?» – шахматная задача от 11-летнего Бориса Крюка. Ее спустя 44 года разгадал Непомнящий
Первый выпуск «Что? Где? Когда?» вышел в 1975 году, но там играли не знатоки, а семьи, которых редакторы собирали из однофамильцев. Какие там были вопросы – неизвестно. Через год в игре появились знатоки, а еще через год – традиционные вопросы по почте от телезрителей.
Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги
В 1977 году ассистентка Владимира Ворошилова Наталья Стеценко подбирала вопросы для первой игры с письмами. И предложила участвовать сыну – 11-летнему Борису Крюку. Он отправил на ЧГК шахматную задачу – с ней знатоки не справились. И именно этот вопрос первым выпал первым.
Крюк так вспоминал ту историю:
«Мама сказала, что для ее новой передачи «Что? Где? Когда?» нужно срочно придумать вопрос. Что ж, надо так надо. Я в те годы увлекался шахматами, поэтому написал шахматную задачку. Мой вопрос прозвучал самым первым, на него не смогли дать правильный ответ, и мне достался приз – книжка «Эврика». Даже не знаю, где она сейчас: я уже тридцать с лишним лет ее не видел».
В «Что? Где? Когда?» загадочный вопрос про шахматы: без чего там нельзя создать шедевр?
Но записи той игры в открытом доступе тоже нет. О конкретике в вопросе Крюка стало известно только спустя 44 года.
В осенней серии игр 2021 года сыграл Ян Непомнящий – главный гроссмейстер России сейчас и фанат ЧГК (спортивного и телевизионного).
В «Что? Где? Когда?» новый знаток – шахматист Непомнящий. Играл в ЧГК на сборах, выступал за команду «Бешеная ладья», был ведущим
Пока крутился волчок, ему вынесли шахматную доску с той самой задачей – нужно за два хода поставить мат.
Непомнящий справился за секунды – нужно просто поставить ферзя на А1. После чего черные сделают еще один ход, но следующий ход белых приведет к мату.
Эта задача 1856 года. Крюк (или редакторы ЧГК) изменили только фланги.