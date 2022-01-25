Фигурист Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. В сборной его заменил Семененко

Олимпийский комитет России объявил окончательный состав сборной на Игры в Пекине. В команде по фигурному катанию произошла замена: вместо Михаила Коляды заявлен Евгений Семененко.

Официальных причин замены ни ОКР, ни Федерация фигурного катания пока не раскрыли. В начале января Коляда травмировал стопу и пропустил чемпионат Европы. Тогда ожидалось, что он восстановится в течение недели. 20 января ФФККР включила Коляду в состав, а Семененко тогда числился запасным.

Обновление: ФФККР объяснила замену положительным тестом на ковид у Коляды. Он сдал его перед вылетом на предолимпийский сбор – из-за этого его заменили.