Михаил Коляда
Евгений Семененко
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Фигурист Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. В сборной его заменил Семененко
вчера, 14:38
Олимпийский комитет России объявил окончательный состав сборной на Игры в Пекине. В команде по фигурному катанию произошла замена: вместо Михаила Коляды заявлен Евгений Семененко.
Официальных причин замены ни ОКР, ни Федерация фигурного катания пока не раскрыли. В начале января Коляда травмировал стопу и пропустил чемпионат Европы. Тогда ожидалось, что он восстановится в течение недели. 20 января ФФККР включила Коляду в состав, а Семененко тогда числился запасным.
Обновление: ФФККР объяснила замену положительным тестом на ковид у Коляды. Он сдал его перед вылетом на предолимпийский сбор – из-за этого его заменили.
- Коляде 26 лет, он самый титулованный фигурист в составе мужской сборной. Среди его титулов: три чемпионства в России, серебро Олимпиады, бронза чемпионата Европы и две бронзы чемпионата мира.
- После замены мужская сборная будет полностью состоять из дебютантов: Евгений Семененко, Андрей Мозалев и Марк Кондратюк. Всем им по 18 лет и все трое впервые выступят ОИ. На прошедшем чемпионате Европы, также дебютном для них, в число призеров вошел только Кондратюк (первое место).
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