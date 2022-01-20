Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на Олимпиаду-2022, которая пройдет с 4 по 22 февраля в Пекине.
На ОИ едут все победители и призеры прошедшего чемпионата Европы. В состав попал Андрей Мозалев, который занял третье место на чемпионате России и четвертое итоговое место на чемпионате Европы. Евгений Семененко был там пятым и стал лишь запасным.
Еще заявлен Михаил Коляда, пропустивший чемпионат Европы из-за травмы.
Состав сборной России по фигурному катанию:
Танцы на льду:
Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.
Пары:
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
- Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.
Женщины:
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины:
- Марк Кондратюк.
- Андрей Мозалев.
- Михаил Коляда.
Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.