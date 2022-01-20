Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

4 часа назад

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на Олимпиаду-2022, которая пройдет с 4 по 22 февраля в Пекине. 

На ОИ едут все победители и призеры прошедшего чемпионата Европы. В состав попал Андрей Мозалев, который занял третье место на чемпионате России и четвертое итоговое место на чемпионате Европы. Евгений Семененко был там пятым и стал лишь запасным. 

Еще заявлен Михаил Коляда, пропустивший чемпионат Европы из-за травмы.

Состав сборной России по фигурному катанию:

Танцы на льду:

Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.

Пары:

Запасные: Дарья ПавлюченкоДенис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.

Женщины:

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины:

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт ФФККР
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