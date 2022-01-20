Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на Олимпиаду-2022, которая пройдет с 4 по 22 февраля в Пекине.

На ОИ едут все победители и призеры прошедшего чемпионата Европы. В состав попал Андрей Мозалев, который занял третье место на чемпионате России и четвертое итоговое место на чемпионате Европы. Евгений Семененко был там пятым и стал лишь запасным.

Еще заявлен Михаил Коляда, пропустивший чемпионат Европы из-за травмы.

Состав сборной России по фигурному катанию:

Танцы на льду:

Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.

Пары:

Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.

Женщины:

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины:

Марк Кондратюк.

Андрей Мозалев.

Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.