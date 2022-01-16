Фигуристка Щербакова показала уникальный костюм – платье с крыльями, которые святятся в темноте
Анна Щербакова – серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию-2022. 16 января она продемонстрировала в Таллине новый показательный номер. Он выполнен под песню Ave Maria, которую исполняет певец Димаш Кудайберген. Аккаунт команды Этери Тутберидзе заранее опубликовал в инстаграме обычный вариант этого платья.
Таким получился окончательный вариант платья у Щербаковой. Начиналось все с того же анонсированного обычного белого варианта:
Дальше крылья расправились, Щербакова включила подсветку:
У песни Ave Maria существовало несколько вариантов исполнения. Димаш Кудайберген – певец из Казахстана. На гала-концерте в честь закрытия «Новой волны-2021» Кудайберген впервые исполнил собственный вариант Ave Maria. Он подготовлен в тандеме с Игорем Крутым. В инстаграме есть фрагмент его выступления, на ютубе – полная версия (более 8 млн просмотров).
Ранее в группе Этери Тутберидзе тренировалась фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Она стала первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях. Кудайберген следил за ее выступлениями, а потом даже отдельно реагировал на завершение карьеры. В комментариях в инстаграме называл ее золотой девочкой – он следил за фигуркой.
Фигурист Денис Тен первым начал выступать под музыку Димаша Кудайбергена. В обычной жизни они были друзьями. Илья Авербух хвалил Кудайбергена и обещал использовать его песни для постановок. Евгения Тарасова и Владимир Морозов катались с показательным номером на его музыку еще два года назад. Фанаты хвалили их в комментариях именно за выбор музыки.
В 2021 году французский фигурист Ян Воклен использовал музыку Кудайбергена на этапе юниорского Гран-при. Сам Кудайберген участвовал в записи клипа перед Олимпиадой-2022. Там же мелькнула и Евгения Медведева. В 2019 году Димаш Кудайберген, Игорь Крутой и чемпионка Олимпиады-2014 Аделина Сотникова вместе приходили в «Вечерний Ургант».
Анна Щербакова рассказывала в интервью Sport24, что перед показательными выступлениями у всех фигуристов обычно проходит тренировка. Ей очень нравится то время, которое она проводит на ней с фигуристами из других стран. Поэтому аккаунт команды Тутберидзе в инстаграме изначально и публиковал именно тренировочный вариант платья, где ничего не светилось.
Щербакова не первый раз удивляет на показательных выступлениях по итогам международных турниров. На ЧМ-2021 она вообще выходила на лед в день рождения. Тогда чемпион мира Нэтан Чен приносил торт. Щербакова называла тот день рождения одним из самых запоминающихся. Обычно она празднует его на тренировках, тут – на показательных выступлениях.
Показательные выступления по итогам ЧЕ-2022 проходили на фоне спортивного успеха Щербаковой. Она исправилась после неудач в короткой программе (четвертое место) и завершила турнир с серебряной медалью. Щербакова обошла Трусову, поэтому фактически гарантировала себе поездку на Олимпиаду-2022. Подробно об этом – тут.
Сама Трусова вышла на показательные выступления в таком же удивительном костюме. Одну его часть она сняла в середине номера:
А с таким необычным вариантом показательного номера появились французы Евгения Лопарева/Жофре Бриссо. Схема такая же: переодевание в середине номера.