Фигуристка Щербакова показала уникальный костюм – платье с крыльями, которые святятся в темноте

Ранее в группе Этери Тутберидзе тренировалась фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Она стала первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях. Кудайберген следил за ее выступлениями, а потом даже отдельно реагировал на завершение карьеры. В комментариях в инстаграме называл ее золотой девочкой – он следил за фигуркой.

Фигурист Денис Тен первым начал выступать под музыку Димаша Кудайбергена. В обычной жизни они были друзьями. Илья Авербух хвалил Кудайбергена и обещал использовать его песни для постановок. Евгения Тарасова и Владимир Морозов катались с показательным номером на его музыку еще два года назад. Фанаты хвалили их в комментариях именно за выбор музыки.

В 2021 году французский фигурист Ян Воклен использовал музыку Кудайбергена на этапе юниорского Гран-при. Сам Кудайберген участвовал в записи клипа перед Олимпиадой-2022. Там же мелькнула и Евгения Медведева. В 2019 году Димаш Кудайберген, Игорь Крутой и чемпионка Олимпиады-2014 Аделина Сотникова вместе приходили в «Вечерний Ургант».