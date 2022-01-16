«Утритесь, мрази». Так хореограф из группы Тутберидзе отмечает медали Валиевой и Щербаковой
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 завершился соревнованиями у женщин. Россия взяла все медали в этом виде. Победа Валиевой – ожидаемый итог ЧЕ-2022. Она выиграла все турниры в этом сезоне и владеет мировыми рекордами в женском фигурном катании. Главный результат чемпионата Европы – в отдельном противостоянии Трусовой и Щербаковой.
Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию
После чемпионата России мы показывали важный факт: Трусова впервые за взрослую карьеру опередила Щербакову. На ЧЕ-2022 тенденция вернулась – Щербакова теперь снова оказалась выше Трусовой и сразу взяла важнейшее серебро. Это произошло в нужный момент, когда в раскладах перед Олимпиадой-2022 именно позиции Щербаковой были хуже.
Больше остальных серебряному успеху Щербаковой порадовался хореограф Алексей Железняков. Он опубликовал два поста в инстаграме. Они стали эмоциональным ответом на критику всех фигуристок из группы Тутберидзе. Первый пост – о Валиевой (и обо всей тройке фигуристок Тутберидзе). Фанаты писали, что Валиева получает от судей завышенные оценки.
Ответ Железнякова: «Утритесь, мрази».
Второй – конкретно о Щербаковой: «Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды».
Что надо обо всем этом знать:
⛸️ У хореографа Железнякова были и другие жесткие высказывания. До этого он даже вызывал на боксерский поединок Плющенко. Так, что об этом высказывался Глейхенгауз – советовал решать все вопросы на соревнованиях. Позже сам Железняков извинялся и объяснял, что его порыв был ответом на провокацию от Плющенко (она не подтвердилась). Сейчас пост удален.
⛸️ В хореографических занятиях Железняков постоянно взаимодействует с Валиевой. По Щербаковой все еще плотнее – он давно публично ее защищает. Мощная реакция Железнякова угадывалась и перед произвольной программой на ЧЕ-2022. Тогда он публично надеялся, что Щербакова утрет нос недоброжелателям одним новым выступлением.
⛸️ Почти год назад Железняков опубликовал в инстаграме шутку, где рассказал об уходе из «Хрустального». Писал, что отправляется в свободное плавание и будет работать меньше. В тот же день посмеялся и написал опровержение: «Надеюсь вам шуточка утренняя зашла». Заодно показал работу с Хромых, Акатьевой, Усачевой и Косторной. Тогда они изучали бродвейский джаз:
⛸️ В большом интервью ютуб-каналу «Кваксель» Железняков рассказывал, что они с Тутберидзе по-разному смотрят на некоторые рабочие вещи. Однажды она уже отстраняла его от работы на пару месяцев, но потом они помирились. Там же Железняков называл себя человеком с характером, которого Тутберидзе учила и постоянно подстегивала. Они сотрудничают с 2008 года.
⛸️ Еще в августе 2019-го Железняков подробно объяснял специфику своей работы. Его интервью было опубликовано в журнале «Московский фигурист». Там Железняков рассуждал: «Все необходимые качества – прыжок, скорость, силу, выносливость, гибкость, координацию, красоту тела – танцовщики приобретают исключительно средствами хореографии».
⛸️ Сейчас Железняков – это еще и руководитель спортивно-танцевальной студии AJ DANCE STUDIO FS. В ней предусмотрены тематические танцевальные сборы для фигуристов, синхронистов, спортсменов из художественной гимнастики. Уроки по танцевальным направлениям там сочетаются с занятиями по хореографии через классические танцы.
Так у него танцует Камила Валиева:
И даже так:
На ЧЕ-2022 Валиева впервые с октября допустила падение с прыжка на официальных соревнованиях и всего на несколько сотых опередила Щербакову в произвольной программе. Она уверенно выиграла чемпионат Европы только из-за запаса по баллам после первого вида. Но даже без новых мировых рекордов радовалась и веселилась еще до объявления баллов.
Успех Щербаковой сейчас смотрится еще важнее. Валиева и Трусова гарантировали себе место на международных турнирах через чемпионат России. Щербакова попала на чемпионат Европы тренерским решением – ее бронза ЧР ничего не давала. Отсюда и постоянные сравнения с Туктамышевой. Даже Плющенко говорил, что ФФККР должна устроить им новый прокат. Теперь в нем нет надобности.
Полный и окончательный состав России на Олимпиаду-2022 будет назван через несколько дней. Серебро ЧЕ-2022 гарантированно отправляет туда Щербакову. Она объяснила, что вообще не читала о себе никаких новостей. И рассказала об особенностях контента: сложность не зависит от конкретного турнира и его важности – надо оценивать только форму в определенный момент.
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
Высказывания Железнякова сейчас обсуждаются на уровне успехов фигуристок: