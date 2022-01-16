«Утритесь, мрази». Так хореограф из группы Тутберидзе отмечает медали Валиевой и Щербаковой

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 завершился соревнованиями у женщин. Россия взяла все медали в этом виде. Победа Валиевой – ожидаемый итог ЧЕ-2022. Она выиграла все турниры в этом сезоне и владеет мировыми рекордами в женском фигурном катании. Главный результат чемпионата Европы – в отдельном противостоянии Трусовой и Щербаковой.

Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию

После чемпионата России мы показывали важный факт: Трусова впервые за взрослую карьеру опередила Щербакову. На ЧЕ-2022 тенденция вернулась – Щербакова теперь снова оказалась выше Трусовой и сразу взяла важнейшее серебро. Это произошло в нужный момент, когда в раскладах перед Олимпиадой-2022 именно позиции Щербаковой были хуже.

Больше остальных серебряному успеху Щербаковой порадовался хореограф Алексей Железняков. Он опубликовал два поста в инстаграме. Они стали эмоциональным ответом на критику всех фигуристок из группы Тутберидзе. Первый пост – о Валиевой (и обо всей тройке фигуристок Тутберидзе). Фанаты писали, что Валиева получает от судей завышенные оценки.

Ответ Железнякова: «Утритесь, мрази».