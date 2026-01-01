Алексей Железняков

Дата рождения
7 мая 1981 г.
Инфо
Российский хореограф, тренирует фигуристов группы Этери Тутберидзе
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Материалы
«Утритесь, мрази». Так хореограф из группы Тутберидзе отмечает медали Валиевой и Щербаковой
#Алексей Железняков
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