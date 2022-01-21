Олимпиада-2022
фристайл
Россия на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России по фристайлу на Олимпиаде в Пекине
17 минут назад
«Р-Спорт» озвучил состав из российских фристайлистов на Олимпийские игры-2022. На турнире примут участие 22 спортсмена.
- Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.
- Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.
- Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.
- Слоупстайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
- Хафпайп: Роман Егоров.
Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. Фристайлисты поборются за 13 комплектов наград.
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