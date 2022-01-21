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фристайл
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #фристайл #Россия на Олимпийских играх-2022

Состав сборной России по фристайлу на Олимпиаде в Пекине

17 минут назад

«Р-Спорт» озвучил состав из российских фристайлистов на Олимпийские игры-2022. На турнире примут участие 22 спортсмена.

  • Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.
  • Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.
  • Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.
  • Слоупстайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
  • Хафпайп: Роман Егоров.

Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. Фристайлисты поборются за 13 комплектов наград.

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Источник:
«Р-Спорт»
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