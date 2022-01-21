Состав сборной России по фристайлу на Олимпиаде в Пекине

«Р-Спорт» озвучил состав из российских фристайлистов на Олимпийские игры-2022. На турнире примут участие 22 спортсмена.

Акробатика : Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.

: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова. Могул : Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.

: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова. Ски-кросс : Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.

: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова. Слоупстайл/биг-эйр : Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

: Анастасия Таталина, Ксения Орлова. Хафпайп: Роман Егоров.

Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. Фристайлисты поборются за 13 комплектов наград.