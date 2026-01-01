скелетон

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Олимпийский вид спорта - спуск по ледяному желобу на двухполосных санях
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Федерация бобслея и скелетона России создана в 1992 г.
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Олимпиада
Россия заменит двух скелетонистов на Олимпиаде. Трегубов и Семенов пропустят Игры из-за коронавируса
#Олимпиада-2022
Олимпиада
Состав сборной России по скелетону на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
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Материалы
«Могут погибнуть люди». Украинский спортсмен на Олимпиаде показал плакат «Нет войне» с флагом и ездит на санях с рисунком карты Крыма
#Олимпиада-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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