Состав сборной России по скелетону на Олимпиаду в Пекине

На Олимпиаду-2022 в Пекине поедут шесть российских скелетонистов:

Мужчины: Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов.

Женщины: Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова.

Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В скелетоне будет разыграно два комплекта медалей.