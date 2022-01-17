Олимпиада-2022
скелетон
Состав сборной России по скелетону на Олимпиаду в Пекине
6 минут назад
На Олимпиаду-2022 в Пекине поедут шесть российских скелетонистов:
- Мужчины: Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов.
- Женщины: Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова.
Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В скелетоне будет разыграно два комплекта медалей.
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