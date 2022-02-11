«Могут погибнуть люди». Украинский спортсмен на Олимпиаде показал плакат «Нет войне» с флагом и ездит на санях с рисунком карты Крыма

Скелетонист из Украины Владислав Гераскевич продемонстрировал вложенную в файл бумагу А4, где был изображен флаг Украины с надписью «No War in Ukraine» («Нет войне на Украине»).

Это произошло во время квалификации в мужском скелетоне. Момент попал в телетрансляцию.