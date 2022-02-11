«Могут погибнуть люди». Украинский спортсмен на Олимпиаде показал плакат «Нет войне» с флагом и ездит на санях с рисунком карты Крыма
Скелетонист из Украины Владислав Гераскевич продемонстрировал вложенную в файл бумагу А4, где был изображен флаг Украины с надписью «No War in Ukraine» («Нет войне на Украине»).
Это произошло во время квалификации в мужском скелетоне. Момент попал в телетрансляцию.
Ранее Гераскевич стал известен тем, что демонстрировал сани с нанесенной на них картой Украины. На этой карте присутствует Крым.
Позже он отвечал на вопросы корреспондента Sport24. Они задавались на русском, Гераскевич отвечал на украинском.
- «Я за мир в стране, никто не хочет войны. Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция».
- (об общении с российскими скелетонистами) «Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире».
В интервью украинской прессе Гераскевич ответил на вопрос, не опасается ли он дисквалификации: «Нет, нет, все нормально было. Нас поддержали в этом. Да, это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны. Я тоже нормальный человек и не хочу войны».
Политические демонстрации на Олимпиаде запрещены правилами, как для спортсменов, так и для болельщиков. За это отвечает правило 50 в олимпийской хартии.
- В нем говорится, что «никакие демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких Олимпийских играх».
- Протесты и демонстрации не разрешены на олимпийских объектах. Но это касается и олимпийской деревни, церемонии вручения медалей, открытия и закрытия.
- Дисциплинарные меры принимаются в каждом конкретном случае по мере необходимости.
Объяснение такое: фундаментальным принципом является тот факт, что спорт нейтрален и должен быть отделен от политической, религиозной или любой другой подобной деятельности.
Реакция МОК уже известна: «Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт».