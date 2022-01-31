Олимпиада-2022
скелетон
Россия на Олимпийских играх-2022
Никита Трегубов
Владислав Семенов
Россия заменит двух скелетонистов на Олимпиаде. Трегубов и Семенов пропустят Игры из-за коронавируса
4 часа назад
Федерации бобслея России объявила о заменах в составе олимпийской сборной:
❌ Никита Трегубов и Владислав Семенов
✅ Евгений Рукосуев и Даниил Романов
Трегубов и Семенов не полетят на Игры из-за положительных тестов на коронавирус. Сборная вылетит в Пекин вечером 31 января, но не в полном составе. Еще несколько человек останутся в России и будут ждать результаты тестов.
Президент федерации Елена Аникина допустила, что те не успеют попасть в Пекин до начала стартов. «Если не успевают, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус».
- Трегубов – серебряный призер ОИ-2018, чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018. Семенов прежде на ОИ не выступал.
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