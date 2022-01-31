Россия заменит двух скелетонистов на Олимпиаде. Трегубов и Семенов пропустят Игры из-за коронавируса

Федерации бобслея России объявила о заменах в составе олимпийской сборной:

❌ Никита Трегубов и Владислав Семенов

✅ Евгений Рукосуев и Даниил Романов

Трегубов и Семенов не полетят на Игры из-за положительных тестов на коронавирус. Сборная вылетит в Пекин вечером 31 января, но не в полном составе. Еще несколько человек останутся в России и будут ждать результаты тестов.

Президент федерации Елена Аникина допустила, что те не успеют попасть в Пекин до начала стартов. «Если не успевают, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус».